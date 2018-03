Hannover (www.aktiencheck.de) - Am Freitag hatte die Brexit-Grundsatzrede von Premierministerin May nicht viel zu bieten, mit Ausnahme vielleicht des Eingeständnisses, dass der Austritt Kosten für die britische Wirtschaft verursachen wird und die Passporting-Rechte für die Finanzindustrie zur Disposition stünden, so die Analysten der NORD LB in einem aktuellen Kommentar zum EUR/GBP-Wechselkurs (ISIN: EU0009653088, WKN: 965308).



Am Vortag habe die EU-Kommission einen Entwuf zum Austrittsvertrag präsentiert, u. a. mit der Klausel, dass Nordirland notfalls im Binnenmarkt verbleiben könne, um eine harte Grenze zu vermeiden. Dem Pfund würden diese Unwägbarkeiten nicht gut tun, die Analysten der NORD LB würden es gegenüber dem Euro weiter nahe 0,90 GBP sehen. (07.03.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.