Wien (www.aktiencheck.de) - Das Mitglied des CNB-Vorstands V. Benda verkündete in einem Interview, dass er keinen Grund sehe, die Zinssätze in den kommenden Monaten zu erhöhen, da die Stärkung der Tschechischen Krone (CZK) die monetären Bedingungen ausreichend verschärft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG in einem aktuellen Kommentar zum EUR/CZK-Wechselkurs (ISIN: EU0006169831, WKN: 616983).



Zudem sehe die CNB-Prognose "mehr oder weniger" zwei Zinserhöhungen (einschließlich der Februar-Erhöhung) vor. Nach Erachten der Analysten riskiere die CNB eine Enttäuschung des Marktes und folglich einen Ausstieg ausländischer Investoren, was zu einer Schwächung der Krone und der Notwendigkeit einer Zinserhöhung führen würde. Der Ausstieg ausländischer Investoren sei Meinung der Analysten derzeit das größte Risiko für die Krone. Dies könnte durch die taubenhafte Kommunikation der CNB verursacht sein, die der Markt als eine Pause bei der Verschärfung der monetären Bedingungen interpretieren werde. Ein weiterer Impuls könnte eine Änderung der Geldpolitik der EZB sein. Nach neuesten Statistiken gebe es auch nach elf Monaten seit dem Ende der Wechselkursbindung immer noch reichlich ausländisches Kapital am Krone-Markt. Im Januar seien mehr als 37% des Anleihevolumens von nicht-Ansässigen gehalten worden; in den Zeiten vor der Wechselkursbindung seien es rund 10% gewesen. (06.03.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.