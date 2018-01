Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Abschwächung des Schweizer Frankens im Laufe des vergangenen Jahres hat der SNB nach eigenen Angaben einen rekordhohen Gewinn in Höhe von CHF 54 Mrd. für das Jahr 2017 beschert, so die Analysten von Nord LB im Kommentar zum EUR/CHF Die Fremdwährungspositionen hätten demnach allein rund CHF 49 Mrd. zum Gesamtergebnis beigesteuert. Die Schweizer Wirtschaft nehme derweil an Fahrt auf, der PMI Industrie sei Ende 2017 auf 65,2 Punkte und damit den höchsten Stand seit Mitte 2010 geklettert. Die Inflation bleibe hingegen vorerst gedämpft, im Dezember habe die Jahresrate bei 0,8% Y/Y verharrt. (10.01.2018/ac/a/m)