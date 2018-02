Hannover (www.aktiencheck.de) - Der jüngste Sell-off an den internationalen Aktienmärkten hat dem Schweizer Franken als klassischer Safe-Haven-Währung Auftrieb gegeben, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum EUR/CHF Kurzzeitig sei der Euro in die Nähe von 1,1500 CHF und damit den tiefsten Stand seit Mitte Oktober gerutscht. Spekulationen über eine im Vergleich zur EZB zügigere Straffung der Geldpolitik durch die SNB würden die Analysten aber für abwegig halten. Angesichts der anhaltend geringen Inflation sei es für eine Entwarnung zu früh. Ein Erstarken des Franken könnte Deflations- und Konjunktursorgen wieder aufleben lassen - und dies werde die SNB nicht riskieren. (07.02.2018/ac/a/m)