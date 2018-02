Hannover (www.aktiencheck.de) - Dass die jüngsten Entwicklungen an den internationalen Devisenmärkten die geldpolitischen Entscheidungsträger sprichwörtlich in Atem gehalten haben, dürfte außer Frage stehen, berichten die Analysten der Nord LB.



So würden auch die Diskussionen in Bezug auf Devisenmarktinterventionen der SNB wenig überraschen. Die Marktteilnehmer scheinen mit einem stärkeren Franken zu rechnen, so die Analysten der Nord LB. Während die Notenbanker die Gerüchte nicht kommentieren würden, würden die Analysten weiterhin davon ausgehen, dass sich die währungs- und geldpolitischen Entscheidungsträger zu keinem drastischen Kurswechsel veranlasst sehen würden. (Ausgabe vom 31.01.2018) (01.02.2018/ac/a/m)







