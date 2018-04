Hannover (www.aktiencheck.de) - Sowohl der KOF, die CS Survey aber auch der PMI Manufacturing haben in der Schweiz für den Berichtsmonat März zum Teil deutlich nachgegeben und die negativen Erwartungen zum Teil noch unterboten, so die Analysten der NORD LB.



Der PMI sei gar um 5,2 Punkte abgesackt. Trotz der nach wie vor relativ hohen Indexsstände hätten die Rücksetzer bei diesen drei wichtigen Umfragen signalisiert, dass sich die Dynamik der eidgenössischen Wirtschaftsentwicklung am aktuellen Rand verringere. Folgerichtig habe sich der Schweizer Franken verbilligt. Allerdings könnte sich eine Eskalation im Handelskrieg wieder in Aufwertungen niederschlagen. (04.04.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.