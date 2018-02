Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Euro startete mit 1,53 EUR/AUD gegenüber dem Australischen Dollar in das neue Jahr und beendete den Januar auf dem gleichen Stand, so die Analysten der DekaBank.Die europäischen Wirtschaftsdaten hätten zwar die gute konjunkturelle Entwicklung in Euroland unterstrichen. So habe das Wirtschaftswachstum in der Europäischen Währungsunion den höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht. Aber die Europäische Zentralbank habe auf ihrem Zinsentscheid im Januar dies ohne Auswirkungen für ihren extrem lockeren geldpolitischen Kurs zur Kenntnis genommen. In Australien sei die Inflationsentwicklung zuletzt etwas schwächer als erwartet gewesen und die Australische Zentralbank habe die Leitzinsen im Januar auf dem Niveau von 1,50% belassen. Die nach wie vor von uns im Spätsommer 2018 erwartete Leitzinswende der australischen Notenbank dürfte den Euro gegenüber dem Australischen Dollar in diesem Jahr unter Druck bringen, so die Analysten der DekaBank. (Ausgabe 02/2018) (14.02.2018/ac/a/m)