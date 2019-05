Ausblick: Solange sich der EURO STOXX 50-Index zwischen dem EMA50 und dem EMA200 bewege, werde kein neues Handelssignal im Tageschart entstehen.



Die Long-Szenarien: Nach dem bullishen erwarteten Re-Test der 200-Tage-Linie dürfte ein Anstieg über die 3.400 Punkte-Marke die Konsolidierung beenden. Anschließend wäre der Weg frei bis zur 3.500 Punkte-Marke. Auf diesem Kursniveau müsste man dann wieder mit mehr Gegenwehr der Bären rechnen. Ein Tagesschlusskurs über dem letzten Verlaufshoch bei 3.514 Punkten würde ein Kursziel bei 3.550 Punkten generieren.



Die Short-Szenarien: Sollte der europäische Leitindex unter das letzte Tief bei 3.311 Punkten fallen, würde die massive Unterstützung bei 3.280 Punkten in das Visier der Anleger rücken. Weiteres Abwärtspotenzial könnte entstehen, falls die 3.240 Punkte-Marke auf Tagesschlusskursbasis verletzt werde. (29.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Käufer konnten in der vergangenen Woche erneut ein bullishes Zeichen beim EURO STOXX 50-Index setzen, nachdem die Marktteilnehmer wie erwartet die 200-Tage-Linie noch einmal verteidigt hatten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Wochentief bei 3.323 Punkten habe nur einen Punkt über dem EMA200 gelegen. In dieser Woche verlaufe diese vielbeachtete Durchschnittslinie genau auf dieser Marke. Die Tendenz sei weiter leicht steigend. Da der EMA50 im Tageschart allerdings noch nicht habe überwunden werden können, sei auch noch kein frisches Handelssignal aktiviert worden. In dieser Woche werde allerdings mit einem neuen Signal gerechnet. Da die Käufer sich in den vergangenen Tagen einen Vorteil erarbeitet hätten, wäre ein Kaufsignal wahrscheinlicher als ein Verkaufssignal.