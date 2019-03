Ausblick: In den nächsten Tagen dürfte bei diesem Index erneut eine Verschnaufpause anstehen. Allerdings könnte der Index davor noch bis auf 3.450 Punkte klettern.



Die Long-Szenarien: Solange der Index nicht unter die 3.380 Punkte-Marke zurückfalle, sei ein Erreichen der 3.450 Punkte-Marke gut möglich. Dieses Überraschungspotenzial würden die Käufer auf jeden Fall besitzen. Oberhalb von 3.450 Punkten läge das nächste Kursziel bei 3.500 Punkten. Dort dürfte dann allerdings die Luft richtig dünn werden.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 3.380 Punkten könnte eine größere Korrekturbewegung anstehen. Das erste Anlaufziel läge bei 3.340 Punkten. Sollte dort bereits die Korrektur enden, wäre anschließend ein neues Rallyhoch bei rund 3.500 Punkten zu erwarten. Falle der Index dagegen unter 3.330 Punkte zurück, müsste man sich auf einen Rücksetzer bis zur runden 3.300 Punkte-Marke einstellen. Unter der 3.300 Punkte-Marke läge die nächste Haltemarke bei 3.280 Punkten. (20.03.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der EURO STOXX 50-Index hat in den vergangenen Tagen einen echten Kraftakt vollbracht, denn der Index konnte nicht nur über seine dominante Abwärtstrendlinie ausbrechen, sondern auch noch die 3.400 Punkte-Marke zurückerobern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Ausgangslage in der letzten Woche sei sehr bullish gewesen, daher sei auch ein neues Verlaufshoch über 3.340 Punkte favorisiert worden. Doch dieser dynamische Anstieg über die 3.400 Punkte-Marke habe dennoch überrascht. Seit seinem Tief im Dezember bei 2.908 Punkten habe der Index in der Spitze nun mehr als 500 Punkte zulegen können. Dieser gewaltige Anstieg sei nahezu ohne größere Zwischenkorrekturen erfolgt. Gestern habe der Index bei 3.422 Punkten ein neues Verlaufshoch ausbilden können. Der Tagesschlusskurs habe bei 3.409 Punkten gelegen.