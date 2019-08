Ausblick: Eine wichtige Unterstützungszone beginne bei rund 3.280 Punkten und ende bei 3.248 Punkten. In diesem Supportbereich würden vermutlich die Käufer zurückschlagen.



Die Long-Szenarien: Der Ausverkauf sollte nun zeitnah ein Ende finden. Prädestiniert wäre ein Tief bei rund 3.260 Punkten. Anschließend könnte eine starke Erholungsbewegung mit Ziel 3.400 Punkten starten. Das maximale Erholungsziel würde die 3.450 Punkte-Marke darstellen. Ein Anstieg über dieses Kursniveau wäre sehr überraschend.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 3.350 Punkten würden die Abwärtsrisiken dominieren. Nur eine eindeutige Umkehrkerze würde den Bullen einen Vorteil verschaffen. Die Korrekturziele lägen bei 3.250 Punkten und bei 3.200 Punkten. Die nächste Supportzone läge dann erst bei 3.090 Punkten. Spätestens dort sollte eine stärkere Gegenbewegung starten. (07.08.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der europäische Leitindex EURO STOXX 50 markierte in den vergangenen Tagen bei 3.573 Punkten ein markantes neues Verlaufshoch, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Direkt nach diesem Hoch seien größere Gewinnmitnahmen gefolgt, die zunächst an einer prominenten Stelle geendet seien. Der EMA50 im Tageschart habe die erste Verkaufswelle aufhalten können. Doch als die 3.450 Punkte-Marke aufgegeben worden sei, sei der Index in sich zusammengefallen. Innerhalb weniger Tage habe der Index über 150 Punkte verloren und gestern bei 3.291,66 Punkten geschlossen. Dieser Schlusskurs bedeute ein neues Verlaufstief, welches deutlich unter der 200-Tage-Linie ausgebildet worden sei.