Ausblick: Heute dürfte ein wichtiger Tag werden. Denn bleibe der EURO STOXX 50 über der 3.500 Punkte-Marke, werde der Index vermutlich über in dieser Woche noch über der 3.555 Punkte-Marke schließen und so ein neues Kaufsignal aktivieren.



Die Long-Szenarien: Die Überkauftheit sei Anfang der Woche etwas abgebaut worden. Die Bullen hätten sich also mit dem Rückgang von rund 1% etwas Luft verschafft. Sollte in dieser Woche ein neues Verlaufshoch über 3.555 Punkten ausgebildet werden, würden die Bären ganz schön ins Schwitzen kommen. Als nächstes Kursziel wäre in diesem Fall die 3.600 Punkte-Marke fällig. Eine Ausdehnung der Rally bis sogar 3.700 Punkte wäre sogar denkbar.



Die Short-Szenarien: Die bearishe Tageskerze vom Wochenstart sei gestern neutralisiert worden. Erst ein Tagesschlusskurs unter 3.500 Punkte würde neuen Verkaufsdruck generieren. Nach Aktivierung würde die 3.450 Punkte-Marke ein prädestiniertes Korrekturziel darstellen. Auf diesem Kursniveau könnten die Bullen wieder zuschlagen. (18.09.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der europäische Leitindex EURO STOXX 50 prallte Ende Juli zum wiederholten Mal an der oberen dominanten Abwärtstrendlinie ab und ging anschließend kräftig in die Knie, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch diese Kursdelle sei ab Mitte August sehr schnell ausgebügelt worden. Daher stehe der Index nun erneut an dieser dominanten Trendbegrenzungslinie. Bislang sei jedoch das Vorgängerhoch bei 3.573 Punkten nicht überwunden worden. Das bisherige Verlaufshoch liege bei 3.555 Punkten. Da der Wochenauftakt negativ gewesen sei, sei dieses Kursniveau noch nicht überschritten worden. Gestern sei jedoch eine bullishe Tageskerze mit einem Schlusskurs bei 3.521 Punkten erfolgt. Das Tagestief habe bei 3.506 Punkten gelegen.