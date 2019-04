Ausblick: Mit dem Ausbruch über die 3.450 Punkte-Marke sei ein neues Kaufsignal entstanden. Doch die Überkauftheit könnte dieses Signal negieren. Daher sollte man in den nächsten Tagen vorsichtiger agieren.



Die Long-Szenarien: Solange der Index auf Tagesschlusskursbasis nicht unter die 3.450 Punkte-Marke zurückfalle, könnten die Bullen weiter die 3.500 Punkte-Marke anvisieren. Um die Abwärtstrendlinie aus dem Jahr 2017 zu touchieren, wäre allerdings ein Anstieg bis 3.570 Punkte nötig. Spätestens an der runden 3.600 Punkte-Marke dürften die Verkäufer überwiegen.



Die Short-Szenarien: Eine bearishe Umkehrkerze an der 3.450 Punkte-Marke würde den Bären in die Hände spielen. Dieses Signal könnte dann der Startschuss für eine größere Konsolidierung bedeuten. In diesem Fall wäre ein Rücklauf bis 3.350 Punkte sehr wahrscheinlich. Weiteres Korrekturpotenzial würde bei einem Tagesschlusskurs unter 3.280 Punkte entstehen. (17.04.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Rally im EURO STOXX 50-Index dauert nun schon fast vier Monate an und ein Ende ist noch nicht wirklich in Sicht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bei dieser dynamischen Aufwärtsbewegung habe der Index fast 20% zulegen können, denn jede Korrektur sei von den Bullen zeitnah wieder hochgekauft worden. Auch die Gewinnmitnahmen in der vergangenen Woche seien von den Käufern direkt wieder aufgefangen worden. Daher habe der EURO STOXX 50-Index in dieser Woche ein neues Verlaufshoch erreicht. Dabei sei die horizontale Widerstandslinie bei 3.452 Punkten auf Tagesschlusskursbasis überwunden worden. Das sei ein bullishes Zeichen und könnte weitere Käufer anlocken.