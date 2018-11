Ausblick: Noch biete sich die Chance, unterhalb der 3.275 Punkte-Marke eine Bodenbildung zu vollziehen, wobei klare Kaufsignale noch nicht gegeben seien. Nach erfolgter Zwischenerholung könnte der Index aber auf der Unterseite wieder beschleunigen.



Die Long-Szenarien: Ausgehend von der 3.090 Punkte-Marke wäre eine Gegenbewegung möglich. Schaffe es der Index, sich wieder über 3.275 Punkte zu bewegen, wäre ein Doppeltief gegeben. In diesem Fall dürfte eine Erholung in Richtung des bei 3.380 Punkten liegenden Abwärtstrends folgen, mit einem Zwischenziel an der Hürde bei 3.341 Punkten. Gelinge auch der Ausbruch aus dem Abwärtstrend, könnte die Widerstandszone um 3.463 Punkte ins Blickfeld rücken.



Die Short-Szenarien: Würden sich Anschlussverkäufe unterhalb der 3.090 Punkte-Marke zeigen, dürfte auch die Unterkante des mittelfristigen Trendkanals noch einmal klar unter Druck geraten. In diesem Fall wären auch Abgaben möglich, welche den Index zunächst bis zur 3.000 Punkte-Marke, anschließend aber nochmals bis zur 2.886 Punkte-Marke führen könnten. (21.11.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit Mai 2018 befindet sich der EURO STOXX 50-Index wieder in einer stabilen Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese habe innerhalb eines Trendkanals nach unten geführt. Nachdem Ende September 2018 ein Zwischenhoch an der Hürde bei 3.463 Punkten ausgebildet worden sei, habe sich die Abwärtsbewegung beschleunigt, was zeitweise einen Rückfall unter die 3.162 Punkte-Marke nach sich gezogen habe. Im Bereich der Unterkante des mittelfristig erkennbaren Abwärtstrendkanals hätten sich die Notierungen fangen und eine Erholung bis zur Hürde bei 3.275 Punkten einleiten können. Daran sei der Wert an den Vortagen gescheitert und zuletzt verstärkt in Richtung des Tiefs zurückgefallen.