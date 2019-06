Ausblick: Solange der EURO STOXX 50-Index den EMA50 bei 3.370 Punkten nicht zurückerobern könne, könnte ein weiteres Tief folgen. Doch zunächst dürfte sich die Erholung bis zu diesem gleitenden Durchschnitt fortsetzen.



Die Long-Szenarien: Bei rund 3.350 Punkten befinde sich im Tageschart ein offenes Gap. Nach diesem Gap-Close könnten die Käufer einen weiteren Vorstoß bis zum EMA50 wagen. Ein Tagesschlusskurs über 3.400 Punkte würde weiteres Erholungspotenzial generieren. In diesem Fall wäre ein neues Verlaufshoch über 3.514 Punkte wahrscheinlich.



Die Short-Szenarien: Sollte der europäische Leitindex in dieser Woche am EMA50 scheitern, würden die Bären wieder Oberwasser bekommen. Der Index könnte daher noch einmal die massive Unterstützung bei rund 3.250 Punkten testen. Deutlicheres Abwärtspotenzial dürfte bei einem Rückfall unter die 3.240 Punkte-Marke entstehen. (05.06.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem die 200-Tage-Linie beim EURO STOXX 50-Index zuletzt zweimal gehalten hat, wurde diese vielbeachtete Durchschnittslinie in der vergangenen Wochen dann doch noch durchschlagen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Allerdings hätten die Käufer wie erwartet an der 3.280 Punkte-Marke bzw. an der Haltemarke bei rund 3.250 Punkten enorme Stärke gezeigt. Das Verlaufstief habe zu Wochenbeginn bei 3.248 Punkten gelegen. Anschließend habe der europäische Leitindex EURO STOXX 50 stärker angezogen und gestern bei 3.333 Punkten geschlossen. Auf Tagesschlusskursbasis habe die 3.280 Punkte-Marke jeweils gehalten. Die 200-Tage-Linie verlaufe in den nächsten Tagen bei 3.322 Punkten. Ein weiterer wichtiger gleitender Durchschnitt befinde sich bei 3.370 Punkten. Dieser falle leicht ab.