Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei den europäischen Standardwerten hatten wir zuletzt die Bedeutung des Korrekturtiefs bei 4.027 Punkten hervorgehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit dem Abgleiten unter dieses Schlüssellevel habe der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) eine obere Umkehr mit einem rechnerischen Abschlagspotenzial von knapp 400 Punkten komplettiert. Darüber hinaus habe jüngst die 38-Tage-Linie das längerfristige Pendant der letzten 200 Tage (akt. bei 4.114/4.159 Punkten) von oben nach unten geschnitten, was für einen weiteren Wermutstropfen sorge. Im Monatsbereich drohe zudem der nachhaltige Rückfall unter das Hoch vom April 2015 bei 3.836 Punkten. Das diskutierte Abschlagspotenzial aus der Umkehrformation auf Tagesbasis lege eine negative Weichenstellung nahe, was langfristig gesehen die riesige Bodenbildung seit dem Jahr 2008 negieren würde. Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 3.560 Punkten) bilde dann die nächste Unterstützung. Eine "worst case"-Rückzugslinie bilde die alte, seit 2000 bestehende Baissetrendlinie (akt. bei 3.159 Punkten). Um den größten charttechnischen Druck indes vom EURO STOXX 50 zu nehmen, müsste zumindest die runde Kursmarke von 4.000 Punkten zurückerobert werden. (04.03.2022/ac/a/m)

