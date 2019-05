Ausblick: Bei 3.400 Punkten habe beim EURO STOXX 50-Index bereits eine wichtige Unterstützungszone gelegen. Dort hätten die Käufer allerdings nur kurzes Interesse gezeigt. Anschließend sei es deutlich unter diese Supportmarke gegangen und der Index habe die "Wunschkorrekturzone" bei 3.315 Punkten erreicht.



Die Long-Szenarien: Die Überkauftheit der letzten Rally-Bewegung sei mit dem Rücksetzer an die 200-Tage-Linie weiter abgebaut worden. Von dieser Seite müsse es nun nicht mehr weiter nach unten gehen. Die gestrige Tageskerze sei klar bullish einzustufen, doch ein nochmaliger Test der vielbeachteten Durchschnittslinie bei 3.315 Punkten wäre wünschenswert. Sollte sich dann erneut ein bullishes Muster ergeben, könnte sich die Rally-Bewegung wieder in Richtung 3.500 Punkte-Marke fortsetzen.



Die Short-Szenarien: Falle der Index in den nächsten Tagen unter den EMA200 zurück, dürfte ein Test der 3.280 Punkte-Marke bevorstehen. Dort bestehe dann allerdings eine weitere Möglichkeit eine Bodenbildung. Erst nach einem Tagesschlusskurs unter 3.280 Punkte würde sich das Chartbild verschlechtern. (15.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der EURO STOXX 50-Index in den letzten Monaten nahezu 600 Punkte am Stück nach oben geklettert war, erfolgte Anfang des Monats die langersehnte größere Korrekturbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der vergangenen Woche hätten die Käufer am EMA50 eine kleine bullishe Reaktion zeigen können. In dieser Woche seien die Bären aber nochmals aktiver geworden und hätten den Index auf die vielbeachtete Durchschnittslinie zurückgedrückt. Das aktuelle Wochentief liege bei 3.311 Punkten. Knapp über diesem Tiefpunkt verlaufe die 200-Tage-Linie. Auf Tagesschlusskursbasis sei diese Linie nicht unterschritten worden. Am gestrigen Tag sei direkt ein massiver bullisher Konter erfolgt und der Index habe den Tag bei 3.364 Punkten beenden können.