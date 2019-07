Ausblick: Die Käufer hätten es letzte Woche in der Hand gehabt, über der 3.550 Punkte-Marke ein neues prozyklisches Kaufsignal zu aktivieren und eine Trendbeschleunigung einzuleiten.



Die Short-Szenarien: Sollte heute eine bearishe Tageskerze unter dem EMA50 erfolgen, dürfte ein Rückgang bis zur 200-Tage-Linie bevorstehen. Diese verlaufe in dieser Woche bei 3.371 Punkten. Eine weitere Unterstützungszone befinde sich allerdings bereits bei rund 3.400 Punkten. Für deutlich tiefere Kursziele müsste der Index weitere Verkaufssignale triggern.



Die Long-Szenarien: Könnten die Käufer den Index heute über der 3.450 Punkte-Marke halten, könnte das einen weiteren Anlauf nach oben bedeuten. Die 3.550 Punkte-Marke stelle weiter einen massiven Widerstand dar. (31.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der europäische Leitindex EURO STOXX 50 konnte in der vergangenen Woche bei 3.573 Punkten ein neues Verlaufshoch ausbilden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Allerdings hätten die Käufer dieses Niveau nur intraday erreichen können, auf Tagesschlusskursbasis sei kein neues Hoch ausgebildet worden. Diese bearishe Tageskerze habe für Unsicherheit gesorgt. Doch die Käufer hätten bis gestern noch die besseren Karten in der Hand gehabt. Doch nach dem sehr negativen Handelsverlauf würden in den kommenden Tagen weitere Kursverluste drohen. Der Schlusskurs habe gestern sehr nahe dem EMA50 und der wichtigen Unterstützungszone bei 3.450 Punkten gelegen.