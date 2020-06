Ausblick: Die Bullen hätten sich nun ein gutes Polster geschaffen, denn ein handfestes Verkaufssignal sei nun nicht mehr unbedingt zeitnah zu erwarten. Daher dürften die Bullen auch noch in den nächsten Tagen und Wochen das Geschehen dominieren.



Die Long-Szenarien: Nach dem die zuletzt ausgegebenen Kursziele bei 3.023 Punkten und bei 3.100 Punkten abgearbeitet worden seien, stünden mit 3.200 Punkten bzw. 3.250 Punkten neue Aufwärtsziele fest. Doch dann dürfte die Luft bei den Aktienmärkten recht dünn werden.



Die Short-Szenarien: Falle der Index in den kommenden Tagen wieder unter die 2.950 Punkte-Marke zurück, würde ein schwaches Verkaufssignal mit Ziel 2.800 Punkten entstehen. Auf diesem Kursniveau dürften dann wieder vermehrt die Käufer aktiv werden. (03.06.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Marktteilnehmer in den vergangenen Tagen die 2.700 Punkte-Marke erfolgreich testeten, konnte der europäische Leitindex EURO STOXX 50 um deutlich mehr als 10 Prozent zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In dieser Woche habe der Index sogar das Kursziel an der 3.100 Punkte-Marke deutlich übertreffen können. In der vergangenen Woche seien die Bullen noch an dieser runden Marke gescheitert. Das aktuelle Aufwärtsmomentum sei sehr stark und könnte den Index nun auf die nächste runde Marke treiben. Der EMA200 im Tageschart verlaufe in dieser Woche bei 3.250 Punkten. Ein kleines offenes Gap liege bei rund 3.220 Punkten. Gestern habe der Index bei 3.159 Punkten geschlossen.