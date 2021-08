Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (16.08.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) mit dem Rating" kaufen" auf.Als Spezialist in der Revitalisierung von innerstädtischen Gewerbeimmobilien durch die Implementierung von Mischnutzungskonzepten agiere die ERWE Immobilien AG in einem wachstumsstarken Marktumfeld, dessen Dynamik durch den nachhaltigen Strukturwandel in den deutschen Innenstädten sowie den Vormarsch alternativer Nutzungsformen bedingt sei. So dürften Mischnutzungen von Gewerbeimmobilien als Wohn-, Arbeits- und Freizeitobjekte sukzessive die traditionellen Großflächen- und Monokonzepte verdrängen, was Immobilienentwicklern wie ERWE aussichtreiche Wachstumsperspektiven eröffne.Der Investitionsfokus in der Nische führe zu überschaubarem Wettbewerb und zahlreichen Ankaufsopportunitäten, wodurch sich in Kombination mit einer Vielzahl von vermeintlich unrentablen Potenzialobjekten (u.a. unattraktiver Mietermix, hohe Leerstände) und günstigen Finanzierungsbedingungen attraktive Renditen ergeben würden. Nach der Akquisition von Immobilien in innerstädtischen A-Lagen und einer umfassenden Revitalisierung erziele ERWE in der Regel eine Wertsteigerung der Objekte von mehr als 30%, was die ausgeprägte Entwicklungskompetenz und die hohe Wettbewerbsqualität unter Beweis stelle.Auf Basis einer Buy/Develop/Hold-Strategie habe sich das Unternehmen bislang einen Immobilienbestand von neun Objekten mit einem Buchwert von 194 Mio. Euro (Stand: 31.03.) aufgebaut und strebe in den kommenden zwei bis drei Jahren eine Verdopplung des Portfolios an. Die derzeitige Expansionsphase sei daher von wachstumsbedingten Kostensteigerungen (u.a. Personal, Zinsen) und bislang noch negativen Ergebnissen gekennzeichnet (Topline Q1/21: +88,8% yoy; Konzernergebnis: -1,3 Mio. Euro). Infolge des negativen Konzernergebnisses und einer daraus resultierenden geringeren Eigenkapitalbasis sei der maßgebliche EPRA NRV zuletzt von 4,87 Euro auf 4,82 Euro pro Aktie gesunken.Meese erachte die Positionierung von ERWE in einem strukturellen Wachstumsmarkt als aussichtsreich, um am Wandel der Innenstädte nachhaltig zu partizipieren.Angesichts der avisierten Entwicklungsfortschritte und der zugrundeliegenden Ergebnistreiber nimmt Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, die ERWE Immobilien-Aktie vor dem Hintergrund ihrer NRV-Bewertung mit einem Kursziel von 4,35 Euro und einer Kaufempfehlung in die Coverage auf. (Analyse vom 16.08.2021)