Der aktuelle Kurs spiegelt den fairen Wert der ERWE Immobilien-Aktie angesichts des antizipierten EPRA NRVs von 3,60 Euro auch im Falle einer zu erwartenden Verwässerung nach Erachten von Patrick Speck nicht ausreichend wider, sodass der Analyst der Montega AG die Kaufempfehlung bestätigt. (Analyse vom 31.03.2022)



Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (31.03.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) weiterhin zu kaufen.Nachdem ERWE in 2021 keinen Neuerwerb für das Immobilienportfolio habe vermelden können, habe das Unternehmen heute die bereits zweite Übernahme im laufenden Jahr bekannt gegeben.Immobilie mit Entwicklungspotenzial: ERWE übernehme ein an den Modeeinzelhändler C&A vermietetes Retail-Gebäude mit einer Mietfläche von knapp 5.600 m2 in zentraler Innenstadtlage und investiere damit erstmals in Bremerhaven. Die Transaktion folge der Anfang März gemeldeten Akquisition eines aktuell ebenfalls an C&A vermieteten Objekts mit ca. 10.000 m2 in Wuppertal. In beiden Fällen würden folglich unmittelbar stabile laufende Erträge generiert, jedoch dürfte ERWE vielmehr auf eine vorzeitige Anpassung des Mietverhältnisses setzen, um durch die Revitalisierung und Mischnutzung des Gebäudes nachhaltige Wertsteigerungen zu realisieren. So erwarte der Vorstand in Abstimmung mit den städtischen Behörden sowie umliegenden Eigentümern "mittel- und langfristig eine attraktive Neugestaltung des Herzens der Bremerhavener City" durch eine städtebauliche Quartiersentwicklung.In direkter Nachbarschaft befinde sich das Ende letzten Jahres von der Stadt erworbene Karstadt-Gebäude. Das ehemalige Kaufhaus stehe derzeit leer und solle Anfang 2023 abgerissen und durch einen Neubaukomplex samt Medienhaus und Markthalle ersetzt werden. Details zu den laufenden Erträgen sowie Perspektiven des C&A-Gebäudes dürfte ERWE im Rahmen des Q1-Berichts im Mai vorlegen.Weiterer Ausbau des Portfolios setze frisches Kapital voraus: Die beiden diesjährigen Übernahmen sollte ERWE noch aus den verfügbaren liquiden Mitteln (8,57 Mio. Euro per 31.12.) sowie bestehenden Kreditlinien finanziert haben. Für die Wahrung attraktiver Wachstumschancen und die avisierte Verdopplung des Immobilienportfolios innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre dürften nach Erachten des Analysten aber neuerliche Kapitalmaßnahmen notwendig werden. Die letzte Kapitalerhöhung im Juli 2021 sei bei einem Platzierungspreis von 3,30 Euro überzeichnet gewesen. Infolge des gestern von ERWE gemeldeten Wechsels vom Prime in den General Standard zum 01.07.2022 dürfte sich die Gewinnung ausländischer Investoren zukünftig zwar schwieriger gestalten, allerdings sollte der Schritt für ERWE mit Einsparungen im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich p.a. einhergehen und erscheine Speck bei einer Free Float Market Cap von < 10 Mio. Euro auch im Vergleich mit den Peers angemessen.ERWE sorge über die Transaktionspipeline wieder für positiven Newsflow und der Beweggrund der Transaktion erscheine schlüssig. Der Analyst erachte den Investment Case daher als intakt, wenngleich im laufenden Jahr von einer erneuten Kapitalerhöhung auszugehen sei.