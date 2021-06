Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ERWE Immobilien-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ERWE Immobilien-Aktie:

3,50 EUR +1,74% (01.06.2021, 10:41)



XETRA-Aktienkurs ERWE Immobilien-Aktie:

3,46 EUR +0,58% (01.06.2021, 09:12)



ISIN ERWE Immobilien-Aktie:

DE000A1X3WX6



WKN ERWE Immobilien-Aktie:

A1X3WX



Ticker-Symbol ERWE Immobilien-Aktie:

ERWE



Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (01.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE).Das Zahlenwerk der ERWE Immobilien AG zum ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres 2021 spiegle die Erfolge wider, die das Unternehmen im vergangenen Jahr habe erzielen können. Zum einen seien die 2020 übernommenen vier neuen Objekte und hier vor allem die Kupferpassage Coesfeld im Vergleichszeitraum noch nicht enthalten gewesen. Zum anderen seien nun erstmals die vollen Einnahmen aus den an die jeweiligen Kommunen vermieteten nennenswerten Flächenanteilen der City Colonnaden Krefeld und des LICHTHOF Lübeck eingeflossen. In Summe habe daraus mehr als eine Verdoppelung des Ergebnisses aus der Immobilienbewirtschaftung resultiert.Auf Ebene des EBIT seien die operativen Fortschritte ebenfalls bereits sichtbar geworden. Allerdings befinde sich die Gesellschaft derzeit noch in der Phase des Aufbaus und der Entwicklung des Immobilienportfolios, dessen Wert in den nächsten drei bis fünf Jahren mindestens verdoppelt werden solle. Daher würden unter dem Strich momentan noch rote Zahlen ausgewiesen. Mit der weiter voranschreitenden Repositionierung und Vermietung der Bestandsobjekte sowie der sukzessiven Realisierung der Projektentwicklungen sollten sich die Ergebnisse aber Stück für Stück dem Break-even annähern.Zudem sehe der Analyst hinsichtlich der Development-Objekte insbesondere beim Ziellenbachquartier Krefeld und dem TAUNUS LAB Friedrichsdorf noch erhebliches Wertsteigerungspotenzial, das sich nach Vorlage der entsprechenden behördlichen Genehmigungen bereits im Laufe dieses Jahres massiv auf das Bewertungsergebnis auswirken könnte.Und zugleich könne die Gesellschaft die Kommunen mit ihren zeitgemäßen und zukunftsfähigen Mischnutzungskonzepten darin unterstützen, ihre unter Druck geratenen Innenstädte am Leben zu erhalten. Die Tragfähigkeit und Potenzialstärke des ERWE-Geschäftsmodells belege nach Erachten des Analysten auch, dass die operative Entwicklung im Gegensatz zu dem auf Retail-Nutzungen fokussierten Wettbewerb bislang nur relativ geringfügig durch die Corona-Krise beeinträchtigt worden sei. Zur Finanzierung des weiteren Wachstums prüfe der Vorstand auch unverändert weitere Kapitalmaßnahmen.Bei Ansatz des von 4,15 auf 4,35 Euro erhöhten Kursziels biete der Anteilsschein des Frankfurter Immobilienspezialisten aktuell ein Kurspotenzial von fast 26 Prozent. Daher erhöht Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, sein Rating von "halten" auf "kaufen". Angesichts der teilweise nur sehr geringen Börsenumsätze sollten Aufträge in dem Titel immer mit einem Limit versehen werden. (Analyse vom 01.06.2021)