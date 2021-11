Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, bestätigt die Kaufempfehlung für die ERWE Immobilien-Aktie. (Analyse vom 12.11.2021)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, wiederholt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE).ERWE habe am 12. November Q3-Zahlen vorgelegt. Diese würden eine Vielzahl operativer Erfolge im Bereich der Revitalisierung von Gewerbeimmobilien widerspiegeln. So habe das Unternehmen die Mieterlöse erneut steigern und das operative Ergebnis spürbar erhöhen können. Darüber hinaus habe ERWE weitere Fortschritte bei einzelnen Entwicklungsprojekten vermeldet. Insofern habe das Management die avisierten Jahresziele bestätigt (Bruttoerlöse zwischen 7,8 und 8,5 Mio. Euro), dessen unteres Ende die Aktienanalysten von der Montega AG vor dem Hintergrund potenzieller Covid-Beschränkungen als gut erreichbar halten würden.Dank eines nach wie vor positiven Sentiments und einer sichtbaren Nachfrageerholung habe ERWE in Q3 die erfreuliche Entwicklung fortsetzen können. Die Bruttoerlöse aus Immobilienbewirtschaftung hätten sich auf 1,9 Mio. Euro belaufen und somit leicht gegenüber dem Vorjahr erhöht werden können (Q3/20: 1,7 Mio. Euro; 9M/21: 5,6 Mio. Euro; +40,3% yoy). Nach Abzug der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien sowie sonstiger Kosten habe das EBIT knapp 3,1 Mio. Euro betragen und damit signifikant über dem Vorjahreswert von 0,2 Mio. Euro gelegen.Auch auf Quartalssicht würden damit die Fortschritte auf operativer Ebene und das Skalierungspotenzial des Unternehmens sichtbar (Q2/21: 0,2 Mio. Euro). Insgesamt habe das EBIT nach 9M knapp 3,8 Mio. Euro betragen und damit lediglich aufgrund einer per Saldo geringeren Neubewertungen des Immobilienbestands unter Vorjahr gelegen (9M/20: 6,2 Mio. Euro). Auf bereinigter Nettoergebnisebene habe ERWE jedoch mit 0,7 Mio. Euro erstmalig in 2021 den Break-Even erzielt (Q2/21: -1,5 Mio. Euro).Die Leerstandsquote habe sich damit temporär auf 11,0% (Q3/20: 10,8%) erhöht, sollte sich angesichts der Fortschritte in der Vertragsanbahnung im Jahresschlussquartal aber wieder reduzieren. Darüber hinaus würden diese Entwicklungen ein attraktives Zuschreibungspotenzial für das Immobilienvermögen implizieren, welches zuletzt bereits angesichts der fortschreitenden Entwicklung auf 200,6 Mio. Euro zugelegt habe (9M/20: 192,7 Mio. Euro).Infolge der Kapitalerhöhung sähen die Aktienanalysten von der Montega AG das Unternehmen vorerst gut für den eingeschlagenen Wachstumskurs aufgestellt. Dank der gestärkten Kapitalbasis (Liquide Mittel nach 9M: 6,1 Mio. Euro) und dem traditionellen Leverage in der Projektfinanzierung (LTV: Ø 65%) würden die Analysten für die kommenden Monate von weiteren operativen Fortschritten ausgehen, sodass sie die avisierte Steigerung der Erträge um etwa 40% für gut erreichbar halten würden. Das grundsätzlich positive Sentiment könnte jedoch durch die potenziellen Einschränkungen über die Wintermonate und einer dadurch rückläufigen Frequenz in den Innenstädten einen Dämpfer erfahren, sodass die Aktienanalysten von der Montega AG ihren Bewertungsabschlag leicht erhöht hätten.ERWE sei mit der Fokussierung auf die Revitalisierung von Gewerbeobjekten nach wie vor in einem Wachstumsmarkt aktiv und zeige sukzessive Fortschritte auf operativer Ebene. Nach Einarbeitung der KE reduziere sich der NRV pro Aktie von 4,73 Euro (per 30.06: 4,75 Euro). Infolge der marginalen Erhöhung des Bewertungsabschlages laute das neue Kursziel somit 4,00 Euro (zuvor: 4,25 Euro).