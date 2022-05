Tradegate-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (23.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) weiterhin zu kaufen.Die EQS Group AG setze das dynamische Wachstum aus dem Jahr 2021 im laufenden Geschäftsjahr weiter fort. Im ersten Quartal 2022 hätten sich die Umsatzerlöse um 33,8% auf 14,12 Mio. EUR (2021: 10,55 Mio. EUR) erhöht. Hierbei profitiere die EQS einerseits von anorganischem Effekt durch die Übernahme der Business Keeper GmbH (Umsatzbeitrag 2,58 Mio. EUR) im Juni 2021 sowie einer steigenden Nachfrage nach einer Whistleblowing-Lösung, bedingt durch die seit 17. Dezember 2021 in Kraft getretene EU-Hinweisgeberrichtlinie.Ergebnisseitig habe die EQS Group einen leichten EBITDA-Rückgang hinnehmen müssen. Dieses habe sich im ersten Quartal 2022 leicht auf 0,25 Mio. EUR (2021: 0,31 Mio. EUR) reduziert. Jedoch liege das EBITDA über den eigenen Erwartungen, bedingt durch niedrigere Aufwendungen für Marketing und Vertrieb, durch die Verzögerungen bei der Umsetzung der Hinweisgeberrichtlinie in nationales Recht in den jeweiligen Ländern, sowie durch das Wachstum der Cloud-Produkte und dem damit verbundenen vorteilhafteren Produktmix.Insgesamt sei die EQS Group AG weiterhin, sowohl bilanziell als auch produktseitig, hervorragend aufgestellt. Durch das organische und anorganische Wachstum in Verbindung mit dem umfangreichen Produktportfolio sei die EQS sehr gut am Markt positioniert, um das ausgegebene Ziel, bis 2025, der führende europäische Cloudanbieter für Investor Relations- und Corporate Compliance-Lösungen (RegTech) zu werden, realisieren zu können.Aus Basis ihres angepassten DCF-Modells haben Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, einen fairen Wert je Aktie in Höhe von 48,00 EUR (bisher: 49,55 EUR) ermittelt und vergeben weiter das Rating "kaufen". (Analyse vom 23.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze EQS Group-Aktie: