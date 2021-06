Xetra-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

38,60 EUR +3,21% (21.06.2021, 10:03)



Tradegate-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

38,40 EUR +2,67% (21.06.2021, 11:41)



ISIN EQS Group-Aktie:

DE0005494165



WKN EQS Group-Aktie:

549416



Ticker-Symbol EQS Group-Aktie:

EQS



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (21.06.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) weiterhin zu kaufen.Am 11.06.2021 habe die EQS Group AG die Übernahme der Business Keeper GmbH gemeldet. Die Business Keeper GmbH sei ein SaaS-Anbieter für Whistleblowing und Compliance-Lösungen und betreue europaweit über 300 Kunden, darunter 16 DAX-Konzerne. Im Jahr 2020 habe die Business Keeper GmbH einen Umsatz in Höhe von 8,9 Mio. EUR (VJ: 8,2 Mio. EUR) sowie ein EBITDA in Höhe von 0,5 Mio. EUR (VJ: 1,8 Mio. EUR) erzielt. Bis zur Übernahme sei die Business Keeper GmbH der stärkste Wettbewerber der EQS Group im Bereich Hinweisgebersysteme in Deutschland gewesen.Für den vollständigen Erwerb der Business Keeper GmbH bezahle die EQS Group in zwei Tranchen einen Nettokaufpreis in Höhe von insgesamt 95 Mio. EUR (97 Mio. EUR abzüglich 2 Mio. EUR Cash). Im Zuge der Akquisition der Business Keeper habe der Vorstand der EQS Group die Guidance und das Mittelfristziel 2025 deutlich angehoben.Durch die Akquisition der Business Keeper setze die EQS Group die eingeschlagene Strategie, in den nächsten zwei Jahren verstärkt in die Marktdurchdringung und das Kundenwachstum zu investieren, weiter fort. Hauptsächlich mit Blick auf die Einführung der EU-Hinweisgeber-Richtlinie zum Ende 2021. Vor dem Hintergrund der verstärkten Marktposition als führender Anbieter für SaaS-Lösungen im Bereich Compliance und Investor Relations hätten die Analysten ihre Prognosen angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze EQS Group-Aktie: