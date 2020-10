Börsenplätze EQS Group-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

110,00 EUR -0,90% (05.10.2020, 10:45)



Tradegate-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

112,00 EUR +0,90% (02.10.2020, 22:26)



ISIN EQS Group-Aktie:

DE0005494165



WKN EQS Group-Aktie:

549416



Ticker-Symbol EQS Group-Aktie:

EQS



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (05.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) zu kaufen.Als Technologieanbieter für Compliance und Investors Relations ermögliche die EQS Group AG (EQS) mehreren tausend Unternehmen die nationalen und internationalen Publizitätspflichten zu erfüllen. Trotz Corona-Krise habe die Gesellschaft dabei ein äußerst dynamisches Wachstum erreicht.Zahlreiche Faktoren seien für diese positive Entwicklung verantwortlich. So habe nun die Investitionsphase abgeschlossen werden können und das Unternehmen fokussiere sich noch mehr auf profitables Umsatzwachstum. Hiermit einhergehend sei das Cockpit 2.0 finalisiert und die Kundenkonvertierung auf das neue Produkt schon weitreichend umgesetzt worden. Weiterhin profitiere die EQS Group vom Wachstumsmarkt Compliance und den zahlreichen regulatorischen Anforderungen, welche die Nachfrage nach den EQS-Produkten steigere. Dadurch, dass sich nahezu alle EQS-Produkte auf einer Plattform befinden würden, könnten zudem zahlreiche Cross-Selling-Potenziale zwischen den Produkten und zwischen den Segmenten IR & Compliance gehoben werden. Darüber hinaus habe sich die EQS Group als einziger paneuropäischer Marktanbieter gut positioniert, um multinationale Unternehmen als Kunden zu gewinnen. Die Corona-Krise habe das Unternehmen bisher kaum getroffen. So sei die Krise genutzt worden, um vorsorglich Kostenstrukturen zu optimieren. Gleichzeitig würden Onlinelösungen, wie z.B. Webcasts und Online-Hauptversammlungen, im Rahmen der Corona-Krise verstärkt nachgefragt.In den ersten sechs Monaten 2020 sei eine Umsatzsteigerung in Höhe von 21,4% verzeichnet worden. Aufgrund des Abschlusses der Investitionsphase sowie der vorsorglichen Kostenoptimierungen im Rahmen der Corona-Krise sei das EBITDA erheblich auf 3,00 Mio. EUR geklettert (VJ: -0,11 Mio. EUR). Die sehr gute operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2020 habe das Unternehmen dazu veranlasst, die Guidance anzuheben. Die bisherige Guidance habe bei einem Umsatzwachstum von 10 bis 20% gelegen und sei nun auf 15 bis 20% erhöht worden. Analog dazu sei die EBITDA von bislang 3,50 bis 4,50 Mio. EUR auf 4,00 bis 5,00 Mio. EUR angehoben worden. Nach Erachten der Analysten sei die Guidance weiterhin konservativ, da bereits im ersten Halbjahr 2020 der Umsatz um über 21% gewachsen sei und das EBITDA bei 3,00 Mio. EUR gelegen habe.Das Unternehmen profitiere von einem hohen Anteil an wiederkehren Umsatzerlösen und könne somit nahezu jedes Jahr die Umsatzbasis weiter steigern. Die Analysten würden davon ausgehen, dass auch mittelfristig eine sehr hohe Wachstumsgeschwindigkeit aufrecht erhalten bleiben könne. Da nun die Investitionsphase größtenteils abgeschlossen sei, sollten die Produkte gut im Markt platziert werden können. Die EQS Group habe sich gut den Compliance-Markt erschließen können und dürfte auch weiterhin die Cross-Selling-Potenziale zwischen den Produkten und Segmenten nutzen.Im Zuge ihrer Prognoseanhebung haben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel von 91,50 EUR auf 125,00 EUR erhöht und vergeben der EQS Group-Aktie das Rating "kaufen". (Analyse vom 02.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link