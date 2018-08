Börse Frankfurt-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (22.08.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse das bisherige Anlagevotum für die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS).Innerhalb des ersten Halbjahres 2018 habe die EQS Group AG den Umsatzzuwachs von 13 Prozent im ersten auf 15 Prozent im zweiten Quartal steigern können. Getragen worden sei die positive Entwicklung vom neuen Segment Compliance, das nach Erachten der Analysten vor allem im Bereich KMU noch enormes Wachstumspotenzial berge. Angesichts der seit September letzten Jahres gelaunchten neuen Produkte wie dem LEI-Manager und der Whistleblowing-Lösung EQS Integrity Line sowie der insgesamt deutlich steigenden Kundenzahlen seien sie zuversichtlich, dass der Konzern die Erlöse im weiteren Jahresverlauf noch stärker ausbauen und so sein Umsatzziel erreichen könne.Zwar habe die Gesellschaft zum Halbjahr ein positives Ergebnis ausgewiesen, dieses habe aber allein aus Sondereffekten im Zusammenhang mit der Minderheitsbeteiligung Issuer Direct resultiert. Die operativen Ergebniskennzahlen seien hingegen infolge der Investitionen in den Ausbau des Cloud-Geschäfts in den roten Bereich gedreht. Vor allem im Zusammenhang mit arbeitsmarktbedingt höheren Aufwendungen für die Rekrutierung neuer Softwareentwickler sowie den Einkauf von Programmierleistungen würden die Cloud-Investitionen nun in 2018 mit netto rund 1 Mio. Euro mehr als bisher veranschlagt, weshalb der Vorstand die EBITDA-Guidance zurückgenommen habe.Nach diesem Übergangsjahr sollten die umfangreichen Investitionen aber ab 2019 zunehmend Früchte tragen. Und nach Abschluss der bis 2020 geplanten Maßnahmen würden die Analysten einen deutlichen Ergebnisschub erwarten. Dabei dürften der für das Schlussquartal 2018 vorgesehene Start des neuen, cloud-basierten COCKPITs sowie die weiteren derzeit noch in Entwicklung befindlichen Tools wie der Policy Manager den Anteil wiederkehrender und somit gut skalierbarer margenstarker Erlöse, der zum Halbjahr auf 82 Prozent gestiegen sei, zukünftig noch weiter anwachsen lassen. Zudem sollten die aktuell noch im Aufbau befindlichen Auslandsmärkte mit steigenden Umsatzvolumina sukzessive ebenfalls die Gewinnschwelle überschreiten und die Margenentwicklung so mit positiven Ergebnisbeiträgen unterstützen.Auch weiterhin sollte das Münchner RegTech-Unternehmen stark von den drei grundsätzlichen Markttreibern Digitalisierung, Regulierung und Globalisierung profitieren. Dabei sei EQS im Bereich Investor Relations bereits Marktführer in Deutschland, der Schweiz und Russland. Und bis 2025 wolle die Gesellschaft der größte Cloud-Anbieter für Investor Relations- und Compliance-Lösungen in Europa werden.Insgesamt bestätigen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, daher weiterhin ihre "halten"-Einstufung für die EQS-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 80,00 Euro. (Analyse vom 21.08.2018)