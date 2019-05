Börsenplätze EQS Group-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

68,00 EUR +1,49% (23.05.2019, 14:45)



ISIN EQS Group-Aktie:

DE0005494165



WKN EQS Group-Aktie:

549416



Ticker-Symbol EQS Group-Aktie:

EQS



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (23.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlageurteil für die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS).Das Auftaktquartal 2019 sei für die EQS Group AG etwas unter den eigenen Erwartungen verlaufen. Gleichwohl habe der Vorstand die Guidance für das Gesamtjahr wie auch die Langfristprognose bis 2025 bestätigt, wobei er ab dem laufenden zweiten Quartal von positiven EBITDA-Beiträgen ausgehe. Profitieren wolle EQS dabei neben einer analog dem Vorjahr prognostizierten Wachstumsbeschleunigung im weiteren Jahresverlauf vor allem von dem neuen COCKPIT.Zwischenzeitlich sei die Ende November 2018 gelaunchte Cloud-Plattform bereits um einige Module erweitert worden und demnächst stehe die Aufschaltung des Policy Managers auf der Agenda. Weitere Features befänden sich in Vorbereitung. Mit der Verknüpfung vielfältiger Funktionalitäten treffe das COCKPIT den zunehmenden Wunsch der Unternehmen nach einem Tool, das ihnen Lösungen für diverse Aufgabenstellungen in einer Anwendung zur Verfügung stelle. Damit sollte EQS von der erwarteten Marktkonsolidierung profitieren können.Dabei habe die Gesellschaft mit der Erschließung des Geschäftsfeld Governance, Risk & Compliance ihre potenzielle Kundenbasis alleine im Inland vervielfacht: Während hier für rund 800 Unternehmen Investor-Relations-Lösungen relevant seien, belaufe sich der adressierbare Markt einschließlich des neuen Geschäftsfeldes Compliance auf etwa 25.000 Firmen. Positiv würden die Analysten nach wie vor auch das cashflow-starke Geschäftsmodell mit einem Anteil wiederkehrender und damit gut skalierbarer SaaS-Erlöse von fast 80 Prozent bewerten.Daher stufen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, die EQS-Aktie bei einem minimal auf 75 Euro (zuvor: 76 Euro) reduzierten Kursziel weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link