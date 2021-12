Börsenplätze EQS Group-Aktie:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (14.12.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) von "halten" auf "kaufen" hoch.Die eigentlich für den 17. Dezember 2021 vorgesehene Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie in nationales Recht verzögere sich bei einem Großteil der Mitgliedsstaaten, darunter auch in Deutschland, dem wichtigsten Markt der EQS Group AG. In der Folge werde die Anzahl der SaaS-Neukunden im ablaufenden Geschäftsjahr 2021 deutlich hinter den ursprünglichen Planungen zurückbleiben.Im nächsten Jahr werde jedoch im Heimatmarkt sowie in weiteren Ländern mit der sukzessiven verpflichtenden Einführung eines internen Meldekanals für Whistleblower gerechnet. Dies sollte dann bei der Neukundengewinnung im Bereich der Hinweisgebersysteme zu entsprechenden Nachholeffekten führen. Dabei seien hier perspektivisch auch Up- und Cross-Selling-Potenziale für weitere Compliance- und Investor-Relations-Lösungen von EQS zu erwarten.Die vor dem Hintergrund der angestrebten massiven Neukundenakquise im Bereich der Whistleblowing-Lösungen temporär erhöhten Marketing- und Sales-Ausgaben dürften die Erfolgsrechnung auch noch im kommenden Jahr belasten. Ebenso sei davon auszugehen, dass die technische Integration der seit 14. Juli 2021 konsolidierten Business Keeper GmbH (BK) noch zu gewissen Aufwendungen führen werde. Insbesondere in den Bereichen Marketing und Vertrieb seien die entsprechenden Maßnahmen jedoch schon abgeschlossen worden, so dass man auf der Akquisitionsseite bereits schlagkräftig aufgestellt sei.Zudem habe sich durch die BK-Übernahme die Nettoverschuldung des Konzerns signifikant erhöht, während die Eigenkapitalquote zum 30. September auf 35 Prozent abgenommen habe. Mit der Akquisition habe EQS jedoch zu dem mit Abstand führenden europäischen Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme aufsteigen können. Und die aktuellen Marketing- und Sales-Investitionen dürften zu einem weiteren Ausbau der Marktstellung führen, was sich mittelfristig deutlich auszahlen sollte.Auf Basis des erneut auf 50,00 Euro (alt: 48,50 Euro) angehobenen Kursziels des Analysten biete die EQS-Aktie nach dem seit seinem letzten Research erfolgten Kursrückgang aktuell ein Potenzial von knapp 20 Prozent. Daher stuft Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, das Papier auf dem derzeitigen Niveau wieder als "Kauf" ein. (Analyse vom 14.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link