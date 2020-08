Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:

8,277 EUR +3,66% (11.08.2020, 13:03)



Borsa Italiana-Aktienkurs ENI-Aktie:

8,284 EUR +3,73% (11.08.2020, 13:12)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol ENI-Aktie:

EIPAF



Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (11.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF).Das Zahlenwerk für das zweite Quartal 2020 sei stark durch die deutlich rückläufigen Öl- und Gaspreise sowie milliardenschwere Wertberichtigungen belastet gewesen. Das bereinigte EPS sei negativ gewesen, habe aber die Analysten-Prognose und den Marktkonsens übertroffen. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.06.) hätten sich im Quartalsverlauf verschlechtert.Der aktualisierte Strategieplan (2020-2023) habe mehr Klarheit geschaffen, auch bezüglich der Ausschüttungspolitik. Sie impliziere deutlich niedrigere Dividenden als in der Vergangenheit (DPS 2019: 0,86 Euro; ursprüngliche DPS-Indikation für 2020: 0,89 (neu: 0,36) Euro), was aber auch keine Überraschung für den Analysten darstelle. Nach seiner Einschätzung bleibe der Ölmarkt weiterhin gut versorgt, womit die Ertragsperspektiven zumindest vorerst getrübt bleiben würden.Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. bereinigtes EPS 2020e: +0,04 (alt: -0,34) Euro; berichtetes EPS 2020e: -1,78 (alt: -1,94) Euro; DPS 2020e: 0,36 (alt: 0,40) Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: +0,49 (alt: +0,39) Euro; DPS 2021e: 0,42 (alt: 0,40) Euro). Der notwendige Konzernumbau (Entwicklung vom Öl- und Gasunternehmen zum Energieunternehmen) bleibe herausfordernd.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ENI-Aktie: