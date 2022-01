"Der Aktionär" wird die Entwicklung verfolgen und bleibt im Öl- und Gassektor bei seinen Empfehlungen für unter anderem BP und Royal Dutch Shell, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2022)



Kurzprofil ENI SpA:



ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI) ist einer der weltweiten Marktführer in der Öl- und Gasindustrie. Zu den Geschäftsfeldern von ENI zählen die Erkundung und Erschließung von Erdöl-und Erdgaslagerstätten und die Gewinnung der Rohstoffe, ferner Versorgung, Handel und Transport von Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Strom und Kraftstoffen. In Raffinerien und chemischen Anlagen verarbeitet ENI Rohöl und andere ölbasierte Einsatzstoffe zur Herstellung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und chemischen Produkten, die an Großhändler geliefert, beziehungsweise über das Tankstellennetz oder Vertriebspartner abgesetzt werden. (24.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ENI SpA (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.ENI und die Private-Equity-Gesellschaft HitecVision würden das IPO von Var Energi planen. Das Joint Venture strebe ein Listing an der Euronext in Oslo an und wolle vom zuletzt zurückgekehrten Vertrauen in den Öl- und Gassektor profitieren. Der Börsengang passe zu den ambitionierten Zielen des italienischen Energiekonzerns.Laut Reuters könnte das Joint Venture mit zehn bis 15 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Das IPO, bei dem ein Minderheitsanteil auf Parkett gebracht werden solle, könnte damit eines der größten Börsendebüts in der Geschichte Norwegens werden.Laut Var Energi solle der Börsengang eine Privatplatzierung und ein öffentliches Angebot an Investoren in Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark umfassen. Daneben sei eine Privatplatzierung an institutionelle Investoren außerhalb Norwegens und der USA geplant.Laut der jüngsten Investoren-Präsentation habe Var im dritten Quartal 2021 rund 247.000 Barrel Öläquivalent pro Tag produziert. Bis Ende 2025 strebe das Unternehmen einen Ausstoß von rund 350.000 Barrel täglich an.Bei den Anlegern hätten die IPO-Pläne nicht gerade für Jubelstimmung gesorgt. Die Papiere von ENI stünden am Montagnachmittag an der Mailänder Börse gut vier Prozent im Minus.Zwar stehe der Börsengang Anlegern aus Deutschland nicht offen, dennoch könnte er ein Eisbrecher für zuletzt wiederholt verschobene IPOs, wie zum Beispiel das von Wintershall DEA, werden.