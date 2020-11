Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:

8,63 EUR -0,35% (27.11.2020, 11:26)



Borsa Italiana-Aktienkurs ENI-Aktie:

8,628 EUR +0,82% (27.11.2020, 11:46)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol ENI-Aktie:

EIPAF



Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (27.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhäht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) von 5,90 Euro auf 8,50 Euro.Die positiven Studienergebnisse zu Covid-19-Impfstoffen würden nach Ansicht des Analysten die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen, wovon u.a. der Öl- und Gassektor (u.a. über höhere Absätze) profitieren sollte. Zudem seien die Ölpreise seit dem 06.11. deutlich geklettert (Brent: um rund 7 USD je Barrel auf rund 48 USD je Barrel). Die Ölpreise würden derzeit auf der Angebotsseite v.a. von den hohen Fördermengenkürzungen der OPEC+ gestützt. Bisher sei die Compliance der OPEC+ bezüglich der Einhaltung der Fördermengenquote recht hoch gewesen. Eine Verlängerung des aktuellen Kürzungsniveaus über mehrere Monate befinde sich in der Diskussion. jedoch erhöhe Libyen gegenwärtig die Ölproduktion, was die Compliance der OPEC+ schwächen könnte.Zudem würden höhere Ölpreise tendenziell zu einer höheren Ölförderung außerhalb der OPEC+ führen. Nach dem deutlichen Ölpreisanstieg der letzten Wochen sehe Diermeier daher das Potenzial für weitere deutliche Steigerungen als begrenzt an. Insgesamt sei seines Erachtens zu konstatieren, dass sich die (kurzfristigen) Ertragsperspektiven des Öl- und Gassektors jüngst etwas aufgehellt hätten. Der notwendige Strukturwandel - Entwicklung vom Öl- und Gaskonzern zum Energiekonzern - bleibe nach Meinung des Analysten jedoch herausfordernd (u.a. deutliche Dividendenkürzung im Rahmen des ENI-Transformationsplans).Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. bereinigtes EPS 2020e: -0,17 (alt: -0,19) Euro; berichtetes EPS 2020e: -2,13 (alt: -2,15) Euro; DPS 2020e: 0,36 Euro; EPS 2021e: +0,43 (alt: +0,37) Euro; DPS 2021e: 0,38 (alt: 0,36) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ENI-Aktie: