Börsenplätze EHang-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs EHang -Aktie:

50,18 USD -5,73% (23.02.2021)



ISIN EHang-Aktie:

US26853E1029



WKN EHang -Aktie:

A2PWWB



NASDAQ Ticker-Symbol EHang-Aktie:

EH



Kurzprofil EHang Holdings Ltd:



EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) ist ein autonomes Unternehmen für Technologieplattformen für Luftfahrzeuge. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und betreibt AAVs und die sie unterstützenden Systeme und Infrastrukturen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, einschließlich Personentransport, Logistik, intelligentes Stadtmanagement und Luftmedienlösungen. (24.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EHang Holdings Ltd (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) unter die Lupe.Das Drohnen-Start-up Ehang wolle die jüngste Short-Attacke abschütteln und verweise auf neue, erfolgreiche Testflüge in Peking. So durfte die Passagierdrohne als erste seiner Art unbemannt im streng regulierten Luftraum der Stadt schweben. Trotz Temperaturen von bis zu minus 14 Grad sei der Test über einem zugefrorenen See gut verlaufen.Neben der Flugtüchtigkeit der Drohne sei Investoren in diesen Tagen wichtig, was es mit den Vorwürfen des Shortsellers Wolfpack auf sich habe. Die Behauptung, dass Kunde Kunxiang gleichzeitig Aktionär sei, sei bereits bestritten worden. Nun lege Ehang mit Details nach. 2019 seien 4,2 Millionen Dollar mit diesem Abnehmer generiert worden, was 24 Prozent der Gesamterlöse von Ehang ausmache. Wichtig: 71 Prozent der Kunxiang-Umsätze seien auch im Sinne zufließender Einnahmen "collected" worden.Wolfpack hat offenbar klar falsche Aussagen gemacht, EHang hat überzeugend die meisten der Vorwürfe gekontert. Da EHang ein Start-up ist, geht nicht immer alles einen geordneten Gang. Das macht angreifbar - ein gewisses Maß an Unsicherheit wird einige Wochen bleiben, der Chart ist angeschlagen und EHang immer noch 400 Prozent teurer als im November 2020. Wir beobachten das Papier weiter - doch wir raten von einem größeren Investment ab." (Analyse vom 24.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link