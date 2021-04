Börsenplätze EHang-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs EHang -Aktie:

30,169 USD +3,96% (14.04.2021, 16:04)



ISIN EHang-Aktie:

US26853E1029



WKN EHang -Aktie:

A2PWWB



NASDAQ Ticker-Symbol EHang-Aktie:

EH



Kurzprofil EHang Holdings Ltd:



EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) ist ein autonomes Unternehmen für Technologieplattformen für Luftfahrzeuge. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und betreibt AAVs und die sie unterstützenden Systeme und Infrastrukturen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, einschließlich Personentransport, Logistik, intelligentes Stadtmanagement und Luftmedienlösungen. (14.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EHang Holdings Ltd (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Unternehmens trudele nach Leerverkäufer-Vorwürfen vom Februar weiter abwärts. Die Aktie des Drohnenherstellers sei am Montag und Dienstag jeweils ein neues Korrekturtief abgerutscht. Am kommenden Freitag dürften vor Beginn des Börsenhandels in den USA gleich zwei Ereignisse für neue Impulse sorgen.EHang werde seine Quartals- und Jahreszahlen veröffentlichen. Anschließend werde es eine Telefonkonferenz geben. Ohne hervorragende operative Entwicklungen dürfte die Aktie allerdings vorerst ein Spielball von Zockern und Leerverkäufern bleiben. Zumal derzeit die Kurse chinesischer Tech- und Internet-Aktien ohnehin unter Druck stehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link