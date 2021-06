NASDAQ-Aktienkurs EHang -Aktie:

Kurzprofil EHang Holdings Ltd:



EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) ist ein autonomes Unternehmen für Technologieplattformen für Luftfahrzeuge. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und betreibt AAVs und die sie unterstützenden Systeme und Infrastrukturen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, einschließlich Personentransport, Logistik, intelligentes Stadtmanagement und Luftmedienlösungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Drohnen-Unternehmens EHang Holdings Ltd (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) unter die Lupe.Nachdem Unstimmigkeiten in der Bilanz ausgeräumt worden seien, sorge das chinesische Start-up wieder für erfreuliche Schlagzeilen. Auf der jüngsten Start-up- und Tech-Konferenz VivaTech in Paris hätten nicht nur die Chefs von Apple und Microsoft gesprochen, sondern auch EHang für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Drohnen-Pionier sei nach eigenen Angaben von 25 TV-Sendern interviewt und von über 50 Firmen besucht worden. Prominentester Besucher am Stand von EHang sei der französische Präsident Emmanuel Macron gewesen.Der Kenntnisstand des "Aktionärs" sei, dass EHang zunächst die Massenproduktion in Asien und nicht in Europa favorisiere. Doch von einem Bruch zwischen dem österreichischen Partner FACC und EHang könne keine Rede sein, so ein Insider in einem Telefonat. Wie wir hören würden, seien die Bande weiterhin eng: Ein enges Familienmitglied des EHang-Gründers solle jüngst etwa wieder in Österreich bei FACC gesehen worden sein. FACC helfe EHang offenbar aktiv, in China in die Massenproduktion zu gehen. Derweil habe der Drohnen-Pionier einen weiteren Prototyp vorgestellt, den VT-30, der bis zu 300 Kilometer fliegen und 100 Minuten in der Luft bleiben könne , so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2021)