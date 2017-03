ISIN EFG International-Aktie:

CH0022268228



WKN EFG International-Aktie:

A0F6VT



Ticker-Symbol EFG International-Aktie:

E2S



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol EFG International-Aktie:

EFGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol EFG International-Aktie:

EFGIF



Kurzprofil EFG International:



EFG International (ISIN: CH0022268228, WKN: A0F6VT, Ticker-Symbol: E2S, SIX Swiss Ex: EFGN, Nasdaq OTC-Symbol: EFGIF) ist eine international tätige Privatbankengruppe. Die Kernkompetenzen sind Private-Banking, die Vermögensberatung und Vermögensverwaltung. Im Rahmen der Neuausrichtung von EFG International wurde die Tochtergesellschaft EFG Financial Products als selbständige AG ausgegliedert und wird per 19.10.2012 an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz und internationalen Standorten in 30 Ländern ist die EFG weltweit präsent. (15.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - EFG International-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die EFG International-Aktie (ISIN: CH0022268228, WKN: A0F6VT, Ticker-Symbol: E2S, SIX Swiss Ex: EFGN, Nasdaq OTC-Symbol: EFGIF).EFG International übertreffe beim Gewinn auf eigenständiger Basis im Geschäftsjahr 2016 die Analystenerwartungen, da CHF 10 Mio. mehr hätten eingespart werden können als ursprünglich bei der Präsentation der Zahlen für das H1 16 (August 2016) avisiert. Angesichts der erheblichen Kapitalabflüsse im November und Dezember und der zu erwartenden weiteren AuM-Abflüsse laute die entscheidende Frage für die Zukunft, ob und wann BSI stabilisiert werden könne. Im Hinblick auf das Lebensversicherungsportfolio herrsche nach wie vor Unsicherheit. Die Analystenprognosen und das Kursziel von CHF 5,10 würden überprüft.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die EFG International-Aktie unverändert mit dem Rating "hold". (Analyse vom 15.03.2017)Börse Stuttgart-Aktienkurs EFG International-Aktie:5,725 EUR +4,57% (15.03.2017, 09:04)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs EFG International-Aktie:6,21 CHF +4,90% (15.03.2017, 09:29)