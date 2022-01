Euronext Paris-Aktienkurs EDF-Aktie:

8,812 EUR -14,86% (14.01.2022, 16:42)



ISIN EDF-Aktie:

FR0010242511



WKN EDF-Aktie:

A0HG6A



Ticker-Symbol EDF-Aktie:

E2F



Euronext Paris-Symbol EDF-Aktie:

EDF



Kurzprofil Électricité de France S.A.:



Électricité de France (EDF) (ISIN: FR0010242511, WKN: A0HG6A, Ticker-Symbol: E2F, Euronext Paris-Symbol: EDF) ist die französische Elektrizitätsgesellschaft. Zur Energiegewinnung werden Wasserkraft, fossile Brennstoffe wie auch Windkraft, Sonnenenergie und Biomasse genutzt. Darüber hinaus ist die Unternehmensgruppe im Bereich Energieübertragung, -Verteilung und -Handel aktiv. EDF beliefert auch die europäischen Nachbarländer und trägt damit zur Versorgungssicherheit des europäischen Stromversorgungssystems bei. Hauptaktionär ist der französische Staat. (14.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EDF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie der Électricité de France S.A. (EDF) (ISIN: FR0010242511, WKN: A0HG6A, Ticker-Symbol: E2F, Euronext Paris-Symbol: EDF) unter die Lupe.Zu den am Freitag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. EDF gehört. Das Papier des französischen Versorgers sei heute unter den Käufen zu finden gewesen. Mit einem herben Minus von mehr als 20% habe die EDF-Aktie für Aufsehen gesorgt. Der französische Staat wolle die Energiepreise deckeln, um den Preisanstieg zu begrenzen, was ein Milliardenloch in die Bilanzen von EDF reiße, so Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 14.01.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze EDF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs EDF-Aktie:8,824 EUR -14,95% (14.01.2022, 16:56)