Xetra-Aktienkurs EASY SOFTWARE-Aktie

6,56 EUR +4,46% (21.08.2018, 09:06)



ISIN EASY SOFTWARE-Aktie:

DE0005634000



WKN EASY SOFTWARE-Aktie:

563400



Ticker-Symbol EASY SOFTWARE-Aktie:

ESY



Kurzprofil EASY SOFTWARE AG:



Die EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000, WKN: 563400, Ticker-Symbol: ESY) in Mülheim a. d. Ruhr entwickelt seit 1990 nachhaltige Lösungen für elektronische Akten und Archivierung sowie Vorgangsautomatisierung - effizient, leicht installierbar, einfach zu warten. Das gilt zum Beispiel für die digitale Rechnungsverarbeitung, das Vertragsmanagement, das Personalwesen sowie für zahlreiche weitere Unternehmensbereiche und Abteilungen. Mit über 12.000 branchenübergreifenden Kundeninstallationen zählt die EASY SOFTWARE AG zu den führenden Herstellern für elektronisches Dokumentenmanagement, digitale Archivierung und Workflow in Deutschland. Auslandsgesellschaften befinden sich in Europa, Asien und den USA. (21.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - EASY SOFTWARE-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000, WKN: 563400, Ticker-Symbol: ESY) unter die Lupe.EASY SOFTWARE sei eine schlecht geführte Firma und Finanzvorstand Thorsten Eska eine Fehlbesetzung. Er scheine überfordert zu sein. Erst am 17. August, also mehr als sechs Wochen nach Ende des 1. Halbjahres, stelle der CFO fest, dass sich Umsätze aus Projekten ins 2. Halbjahr verschieben und Kosten dafür im 1. Halbjahr angefallen seien. Bis Jahresende sollten sich die "Effekte" zumindest "teilweise" aufholen. Eska dürfte auch wieder bei der Prognose für 2018 versagen, die wahrscheinlich nicht erreicht werde. Mit Dieter Weißhaar habe EASY übrigens einen neuen CEO. Aktionäre sollten sich aber keine großen Hoffnungen machen. Weißhaar scheine auf Basis seiner Vita eher eine Art Wanderpokal zu sein, da er in der Vergangenheit seinen Job recht häufig gewechselt habe.Solange die amtierenden Figuren im Aufsichtsrat und Vorstand agieren, wird's mit der Aktie nachhaltig nix werden, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 21.08.2018)Börsenplätze EASY SOFTWARE-Aktie: