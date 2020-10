Letztere würden in weiterer Folge dann auch wieder ein Fragezeichen hinter die jüngst sichtbaren Erholungstendenzen der Gesamtwirtschaft setzen. Immerhin könne anhand der aktuellen Indikatoren aber weiterhin klar darauf geschlossen werden, dass die wirtschaftliche Erholung auf Kurs sei. Das zweite große Thema, das derzeit die Märkte mitbewege, sei der US-Präsidentschaftswahlkampf. Hier habe Präsident Trumps Corona-Virus-Ansteckung und seine rasche Genesung für Schlagzeilen gesorgt.



Des Weiteren lote der Markt derzeit auch die Chancen der beiden Kandidaten auf einen Sieg im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Wirtschaft und die einzelnen Branchen aus. Im Fokus stünden dabei insbesondere auch die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten für ein weiteres massives Konjunkturstützungsprogramm. Präsident Trump habe die Aktienmärkte hier zuletzt mit der Aussage "enttäuscht", erst nach den Wahlen über die Thematik verhandeln zu wollen. In den Herbst hinein könnte sich die Nachrichtenlage und damit auch das Kursverhalten an den Börsen angesichts ansteigender Corona-Virus-Zahlen und des Finishs im US-Wahlkampf abermals als volatil erweisen.



Mit Blickrichtung 2021 würden dann aber wieder zahlreiche Einflussfaktoren für eine grundsätzlich konstruktive Börsenentwicklung sprechen. So dürfte sich mit der Aussicht auf eine Impfung bzw. wirksame Medikamente gegen das Virus eine Fortsetzung des wirtschaftlichen Aufschwungs vollziehen. Starke Unterstützung würden in diesem Zusammenhang auch die ultraexpansive Geldpolitik der Notenbanken und mögliche weitere Hilfspakete der Staaten bieten. Dies alles dürfte dann auch in eine merkliche Verbesserung der Unternehmensgewinne im Jahr 2021 münden. (07.10.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung an den internationalen Aktienmärkten gestaltete sich im September durchwachsen, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Die wichtigen Börsenbarometer rund um den Erdball hätten dabei in Summe etwas an Terrain verloren. Zwischenzeitlich am stärksten habe es die Internet-Titel getroffen, welche in den Monaten davor aufgrund der Euphorie rund um die Themen "Online-Shopping" und "Home Office" allerdings schon heißgelaufen seien. Auf die Stimmung hätten die in vielen Regionen wieder bedenklich ansteigenden COVID-19-Infektionsraten gedrückt, welche die Gefahr stärkerer Eindämmungsmaßnahmen erhöht hätten.