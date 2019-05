ISIN Dufry-Aktie:

Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Im 1Q19 habe das organische Wachstum in Lateinamerika immer noch -10,8% betragen, wie bereits im 3Q (-11,0%) und 4Q (-10,3%). Zurückzuführen sei dies auch auf ein noch immer sehr gutes 1Q18 (+9,0%); das 2Q18 (-0,2%) sei jedoch das erste Quartal mit negativen Auswirkungen durch Brasilien (ab 3Q auch Argentinien). Kreuzfahrtunternehmen / Seehäfen (3,7% des Konzernumsatzes) hätten sich mit einem Umsatzanstieg von +20% aufgrund neuer Schiffe sehr stark entwickelt.Im 1Q19 seien Einzelhandelsgeschäfte mit einer Fläche von 9.100 m2 (2% der Gesamtfläche) eröffnet worden (davon 1.500 m2 auf Kreuzfahrtschiffen). Für den Rest des Jahres 2019 seien weitere 12.300 m2 (2,7% der Gesamtfläche) unterzeichnet, für 2020 bereits nochmals 6.500 m2 (1,4% der Gesamtfläche).IFRS16 habe enorme Auswirkungen auf die Bilanz (Gesamtvermögen statt CHF 9,4 Mrd. nun CHF 13,6 Mrd.) und GuV. Durch die Neuberechnung von Nettoverschuldung / bereinigtem operativem Cashflow steige die Schwelle von 4,0 auf 4,5. Beim Vergleich der aktuellen Zahlen für das GJ18 (3,46) lägen diese nur knapp über der bisherigen Berechnung (3,21).Das org. Wachstum im 1Q19 habe sich auf +2,0% und ohne Lateinamerika auf +5,6% belaufen (ber. -1,3%, ohne Lateinamerika +2,0%); es werde erwartet, dass diese negativen Auswirkungen aus Lateinamerika im 2Q/3Q geringer ausfallen würden. In Spanien (9% des Umsatzes) habe Dufry mit ANEA zu Beginn des Jahres fünf Tests durchgeführt, was zu einem positiven Wachstum im 1Q geführt habe. Weitere Details zu den Erneuerungen seien jedoch noch nicht verfügbar.Angesichts der Wachstumsbeschleunigung in den kommenden Quartalen bleibt Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bei seinem "buy"-Rating für die Dufry-Aktie. Das Kursziel laute CHF 125. (Analyse vom 15.05.2019)Börsenplätze Dufry-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Dufry-Aktie:78,84 EUR -1,40% (15.05.2019, 09:05)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:87,94 CHF -0,92% (15.05.2019, 09:41)