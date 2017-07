ISIN Dufry-Aktie:

CH0023405456



WKN Dufry-Aktie:

A0HMLM



Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

D2J



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DUFN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DFRYF



Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (31.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Nach einem bereits starken Q1/2017 (+7,2%) habe sich das Wachstum in Q2 auf +8,9% beschleunigt, was in H1/2017 ein Wachstum von +8,1% ergebe und somit über den Analysten-Erwartungen liege. GB, Zentral-/Osteuropa mit +10,1% und Lateinamerika sogar +12,4%, Nordamerika +6,3%, Südeuropa +5,8%; Asien -1,5% wegen Schließungen in Indien/Sri Lanka.Dank Synergien aus der WDF-Integration sei der Bruttogewinn um +110 BP auf 59,5% (Q1 +100 BP) und das EBITDA um +20 BP auf 10,8% (Q1 +10 BP) gestiegen. Höhere Konzessionsgebühren hauptsächlich wegen des Anstiegs in Spanien (jährliche Mindestgarantien).Der operative Nettocashflow in Q2/2017 habe CHF 270 Mio. (+36%) betragen, wodurch sich die Nettoverschuldung um CHF 211 Mio. im Vergleich zu Q1/2017 reduziert habe - Nettoverschuldung/EBITDA nun bei 3,68 (Schwelle 4,25).Ein IPO bei der Nordamerika-Einheit (Mehrheitsbeteiligung bleibe) würde in diesem Markt für mehr Flexibilität sorgen (mehr im Bereich Food & Beverage) und den Verschuldungsgrad der Gruppe deutlich reduzieren. In GJ 2016 habe sich der Umsatz auf CHF 1,66 Mrd. belaufen, Marge 11,3%.In Q1/2017 sei bereits eine Beschleunigung des organischen Wachstums zu verzeichnen gewesen, die sich in Q2 fortgesetzt habe. Der Wachstumstrend habe in Q3 angehalten, doch wegen der schwierigeren Vergleichsbasis in Märkten wie Großbritannien, Brasilien und Spanien erwarte der Analyst in Q3 ein geringeres Wachstum. Da die Synergien aus der Integration von WDF in H2 anhalten würden, dürften sich die Margen jedoch erneut verbessern. Dank des Börsengangs der nordamerikanischen Einheit werde das Unternehmen Chancen in der Sparte Food & Beverage nutzen können. Der Aktienkurs sei durch negative Meldungen zu HNA belastet worden.Börsenplätze Dufry-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dufry-Aktie:135,00 EUR -0,29% (31.07.2017, 08:38)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:CHF 154,50 +0,39% (31.07.2017, 10:10)