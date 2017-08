Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

Kurzprofil Dufry AG:



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (15.08.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Bereits im April habe das chinesische Konglomerat HNA den Kauf einer 16,2%-igen Beteiligung an Dufry von Temasek und GIC bekannt gegeben, aber das Transferdatum der 9 Mio. Aktien sei erst der 21.08.2017 gewesen. Dies sei nun über der Bühne, aber ein Teil davon sei über eine Aktien-Collar-Option finanziert worden (8% der Aktien). HNA besitze nun eine 20%-ige Beteiligung an Dufry; 21,6% würden einer Aktionärsgruppe (Travel Retail etc.), 6,9% Katar und 5% Richemont gehören.Mit der Transaktion werde die Unsicherheit beseitigt, und die Finanzierung lasse darauf schließen, dass eine vollständige Übernahme auf kurz- bis mittelfristige Sicht kein Thema sein werde. Dufry habe Gespräche über eine Zusammenarbeit an den Flughäfen von HNA begonnen - Gelegenheiten auf dem asiatischen Markt.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Dufry-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 180,00. (Analyse vom 15.08.2017)Börsenplätze Dufry-Aktie:131,349 EUR -3,51% (15.08.2017, 11:41)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:CHF 150,70 -1,70% (15.08.2017, 15:35)ISIN Dufry-Aktie:CH0023405456WKN Dufry-Aktie:A0HMLM