Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (06.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Wie bereits bei der Präsentation der GJ17-Ergebnisse bekannt gegeben worden sei, schlage der Verwaltungsrat von Dufry an der GV eine Dividende von CHF 3,75 je Aktie vor; dadurch ergebe sich ein Mittelabfluss von CHF 202 Mio., was einer Ausschüttungsquote von 55% im Vergleich zum Cash-EPS entspreche. In Zukunft sei geplant, mindestens CHF 200 Mio. p.a. auszuschütten - der Cashflow aus Betriebsaktivitäten im GJ17 habe CHF 724 Mio. betragen und nach Investitionen von CHF 284 Mio. habe sich der FCF auf CHF 458 Mio. belaufen.Der Aktienrückkauf von CHF 400 Mio. erfolge über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Beim aktuellen Aktienkurs ergebe dies 3,05 Mio. Aktien, was 5,6% der ausstehenden Aktien entspreche. Nach dem Hudson IPO im Februar 2018 habe sich das Pro-Forma-Verhältnis der Nettoverbindlichkeiten zum EBITDA auf 2,9 belaufen. Das Ziel sei es, im Bereich von zwei bis drei zu verharren. Mit der Dividende und dem Aktienrückkaufprogramm werde die Rate am Jahresende wieder bei 2,9 liegen.Gutes Wachstum an den Hauptflughäfen: Anzahl Passagiere an den Hauptflughäfen im Januar/Februar: Heathrow +1,7%, Madrid +8,5%, Barcelona +8,7%, Athen +6,6%, Zürich +3,6%.Die angekündigte Dividende liege am oberen Ende der Erwartungen, mit einer anvisierten Ausschüttung von mind. CHF 200 Mio. (CHF 3,75/Aktie) biete die Aktie eine attraktive Rendite von 2,9%. Der Aktienrückkauf im Wert von CHF 400 Mio. reduziere die ausstehenden Aktien um 5,6%, was zu einer Erhöhung der EPS-Prognose führe (GJ19: +4%).Ein Blick auf die wichtigsten Flughäfen im bisherigen Jahr belegt die anhaltende Wachstumsdynamik, weshalb Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "buy"-Rating für die Dufry-Aktie bestätigt. Das Kursziel laute CHF 170,00. (Analyse vom 06.04.2018)Börsenplätze Dufry-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dufry-Aktie:114,40 EUR +8,13% (06.04.2018, 09:18)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:134,40 CHF +2,67% (06.04.2018, 10:01)