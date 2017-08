WKN Dufry-Aktie:

Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (16.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Dufry sei auf 17 Kreuzfahrtschiffen (Norwegian Cruise, Carnival, Pullmantur) präsent und betreibe eine Fläche von 9.000 qm (Gruppe 420.000 qm). Mit der neuen Norwegian Joy kämen weitere neun Geschäfte mit einer Gesamtfläche von 1.950 qm (= 0,5%) hinzu. Ihre Zielgruppe seien Reisende aus China.Dufry Cruise Services als Kompetenzzentrum: Die Gründung von Dufry Cruise Service lege den Schwerpunkt auf den wachsenden Kreuzfahrtschiff-Markt, der derzeit 2% des Umsatzes von Dufry ausmache.Die neue Einzelhandelsfläche auf der Norwegian Joy erweitere die Einzelhandelsfläche von Dufry um 0,5%. Zudem werde durch die Gründung von Cruise Services der Schwerpunkt auf den wachsenden Kreuzfahrtschiff-Kanal verstärkt. Dies gehöre zur Strategie, Wachstum auch außerhalb des Flughafenkanals zu erzielen.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Dufry-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 180,00. (Analyse vom 16.08.2017)Tradegate-Aktienkurs Dufry-Aktie:132,241 EUR (15.08.2017)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:CHF 151,90 +0.66% (16.08.2017, 09:31)ISIN Dufry-Aktie:CH0023405456