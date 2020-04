Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:

Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie-, Pharma- und holzbearbeitende Industrie. Im Jahr 2018 erzielte er einen Umsatz von 3,87 Mrd. Euro. Im Oktober 2018 hat der Dürr-Konzern das industrielle Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox mit den Marken MEGTEC und Universal übernommen. Seither beschäftigt er über 16.400 Mitarbeiter und verfügt über 108 Standorte in 32 Ländern.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (09.04.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dürr: Unterstützung von Kepler Cheuvreux - AktienanalyseSolche Meldungen sind in Zeiten von Corona schon fast Normalität: Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr ausgesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Man werde die prognostizierten Ergebnisse für 2020 voraussichtlich nicht erreichen können, habe der Konzern mitgeteilt. Wegen der erheblichen Unsicherheit über die Dauer und die Folgen der Pandemie könne der Vorstand keine verlässlichen Aussagen für das laufende Jahr machen. Ursprünglich habe sich Dürr für 2020 einen Umsatz zwischen 3,9 Mrd. und 4,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 3,9 Mrd. Euro) und eine EBIT-Marge bei von 5,2 bis 5,7 Prozent vorgenommen, nach fünf Prozent im Vorjahr.Der Konzern konzentriere sich nun darauf, die Kosten zu senken und die Liquidität zu sichern. Die flüssigen Mittel habe Dürr auf derzeit über 800 Mio. Euro beziffert. Darüber sei eine Kreditlinie über 500 Mio. Euro aus dem Konsortialkredit derzeit nicht in Anspruch genommen. Das Eigenkapital betrage den Angaben zufolge über 1 Mrd. Euro. Die Börse scheine das zu beruhigen: Denn vom Zwischentief am 23. März bei 15,72 Euro habe sich der Titel bis dato um fast 33 Prozent nach oben gearbeitet, auf aktuell 20,83 Euro.Unterstützung sei auch von Kepler Cheuvreux gekommen: Das Analysehaus habe die Einstufung für die Aktie des Maschinenbauers trotz zurückgezogener Unternehmensprognose für 2020 auf "buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die zuständigen Analysten würden das untere Ende der Konzernziele derzeit noch für erreichbar halten, hätten allerdings hinzugefügt, dass die Sorgentochter Homag der Unsicherheitsfaktor bleibe. Großzügige Puffer bei Investments in das MDAX-Papier bleiben daher ratsam, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 14/2020)Börsenplätze Dürr-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:21,02 EUR +2,34% (09.04.2020, 11:27)