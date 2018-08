XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:

Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 92 Standorte in 31 Ländern. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern mit 15.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,72 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (15.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel in Höhe von 40 EUR für die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF).Die um Sondereffekte bereinigte EBIT-Marge sei nach 6,6% (VJ 7,4%) in Q1 auf 6,0% (VJ 7,7%) in Q2 gefallen. Damit habe sich der Margenrückstand in H1 mit 6,3% (VJ 7,5%) auf 120 Basispunkte vergrößert. Belastend gewirkt hätten vor allem Auslieferungsprobleme in der Holzbearbeitungsmaschinendivision HOMAG. Enttäuschend sei aber auch die Performance in der Division Clean Technology Systems gewesen.Um die bestätigte Jahreszielspanne von 7,4% bis 7,8% (VJ 7,5%) noch zu erreichen, brauche es augenscheinlich eines sehr starken H2. Das Management habe sich diesbezüglich in der Telefonkonferenz optimistisch gezeigt. Die Hoffnung ruhe auf einer durch interne Maßnahmen ermöglichten Trendwende bei HOMAG. Der Juli sei wohl schon überzeugend gewesen. Nichtsdestotrotz werde nun eher der untere Prognoserand, sprich 7,4%, angestrebt. Bezogen auf die Umsatzplanung von 3,77-3,97 Mrd. EUR (inklusive MEGTEC/Universal-Konsolidierung ab September) entspreche dies einem absoluten bereinigten EBIT zwischen 279 bis 294 Mio. EUR.Auch die Analysten der LBBW würden eine deutliche Ertragserholung von HOMAG in H2 für realisierbar halten. Die Analysten seien jedoch skeptisch, ob diese angesichts steigender Faktorkosten, eventueller Sonderschichten und Risiken in der im Maschinenbau stark beanspruchten Zulieferkette in ausreichendem Umfang erfolgen könne. Für den Konzern nehmen wir unsere Schätzung für die adj. EBIT-Marge auf 7,2% (bisher: 7,4%) zurück, so die Analysten der LBBW. Absolut prognostizieren wir 274 Mio. EUR und somit leicht unter der Zielspanne, die Analysten der LBBW. Ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie würden die Analysten für 2018 um 3% auf 2,29 EUR reduzieren. Für 2019 bleibe ihre Schätzung mit 2,89 EUR (bisher: 2,86 EUR) fast unverändert. Damit liegen wir unter der Markterwartung von 2,49 EUR (2018) und 3,23 EUR (2019), so die Analysten der LBBW.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Dürr-Aktie nach wie vor mit "halten" ein. (Analyse vom 15.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Dürr-Aktie: