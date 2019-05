Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:

31,38 EUR -1,26% (23.05.2019, 11:57)



ISIN Dürr-Aktie:

DE0005565204



WKN Dürr-Aktie:

556520



Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie-, Pharma- und holzbearbeitende Industrie. Im Jahr 2018 erzielte er einen Umsatz von 3,87 Mrd. Euro. Im Oktober 2018 hat der Dürr-Konzern das industrielle Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox mit den Marken MEGTEC und Universal übernommen. Seither beschäftigt er über 16.400 Mitarbeiter und verfügt über 108 Standorte in 32 Ländern.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (23.05.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Anlagenbauer Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist dank zweier Übernahmen im ersten Quartal 2019 kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz habe um rund 13 Prozent auf fast 950 Mio. Euro angezogen. Auch beim Auftragseingang habe es Positives zu vermelden gegeben. Dieser habe sich um 8,5 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro verbessert. An der Börse habe dennoch keine Kauflaune aufkommen wollen. Im Gegenteil: Die Aktie sei nach Bekanntgabe der Zahlen auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar gerauscht. Knackpunkt sei die Gewinnentwicklung gewesen: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei im ersten Jahresviertel um rund fünf Prozent auf 48,6 Mio. Euro zurückgegangen, die entsprechende Marge sei von 6,1 auf 5,1 Prozent gefallen. Als Gründe habe Dürr deutlich gestiegene Vertriebskosten durch die Übernahme von Megtec/Universal, Wechselkurseffekte und leicht höhere Aufwendungen für Messen und Marketing genannt.Unter dem Strich habe Dürr mit 33 Mio. Euro 4,4 Prozent weniger als im Vorjahr verdient - eine herbe Enttäuschung, auch für Analysten. Selbst die geringen Erwartungen an das operative Ergebnis habe Dürr verfehlt, habe Sven Weier von der UBS kommentiert. Mit Blick auf die Jahresziele müsse man nun schon einen Vertrauensvorschuss gewähren. Dürr peile trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds und des verkorksten Jahresstarts weiterhin einen Anstieg der EBIT-Marge auf 6,5 bis 7,0 Prozent an. Aus Sicht der meisten Analysten dürfte die Aktie nach dem neuerlichen Kursrutsch jedoch das Schlimmste überstanden haben. Aktuell gebe es gerade noch ein Haus, das den Titel unterhalb des aktuellen Kurses sehe. Die Aktie sei an der 30 Euro-Marke zudem gut unterstützt. (Ausgabe 20/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:31,37 EUR -1,07% (23.05.2019, 11:49)