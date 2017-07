NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 86 Standorte in 28 Ländern. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern mit 15.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,57 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt:



- Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie



- Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen



- Measuring and Process Systems: Auswuchtanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik



- Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik



- Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (06.07.2017/ac/a/d)



Mit einem Plus von 36,2 Prozent zählt die Dürr-Aktie (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) zu den Top-Performern im MDAX 2017, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Den jüngsten Turbo habe das Papier nach einem positiven Analystenkommentar eingeschaltet. Charttechnisch jedenfalls stehe der Wert derzeit am Scheideweg: Entweder er pralle am 2015er-Rekordhoch bei 109,80 Euro ab und bilde ein Doppeltop aus. Oder aber er schaffe es, ein neues All-Time-High zu markieren. Dann wäre der Weg nach oben frei. Die endgültige Entscheidung darüber wird wohl erst in einem Monat fallen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2017)