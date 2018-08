Nasdaq-Aktienkurs Dropbox-Aktie:

USD 34,43 +9,13% (09.08.2018, 22:00)



ISIN Dropbox-Aktie:

US26210C1045



WKN Dropbox-Aktie:

A2JE48



Ticker Symbol Dropbox-Aktie Deutschland:

1Q5



Ticker Symbol Dropbox-Aktie Nasdaq:

DBX



Kurzprofil Dropbox Inc.:



Dropbox Inc. (ISIN: US26210C1045, WKN: A2JE48, Ticker-Symbol: 1Q5, Nasdaq-Symbol: DBX), am 8. Mai 2007 gegründet, ist ein Online-Unternehmen, das Online-Dateispeicher- und -freigabedienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet eine Dropbox-Collaboration-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Inhalte zu erstellen, darauf zuzugreifen, sie zu organisieren, zu teilen, zusammenzuarbeiten und zu sichern.



Zu den Erstellungsfunktionen gehören Dropbox-Papier und Doc-Scanner. Dropbox-Papier ermöglicht Benutzern das Co-Authoring von Inhalten, das Markieren von anderen, das Zuweisen von Aufgaben mit Fälligkeitsterminen, das Einbetten und Kommentieren von Dateien, Tabellen, Checklisten und Code-Snippets in Echtzeit. Der Doc-Scanner ermöglicht es Benutzern, Inhalt in Dropbox von Papierkopien zu erstellen. Sein Zugriff und Organisation umfassen Suche, reiche Vorschauen, Dropbox Smart Sync, Versionsgeschichte und Ökosystem von Drittanbietern. Suchfunktionen ermöglichen Benutzern, die Dateien und Ordner zu finden, die sie benötigen. Die umfangreiche Vorschau ermöglicht es Benutzern, mit Dateien zu interagieren, z. B. Kommentieren, Kommentieren, Überprüfen, Präsentieren von Dateien und Anzeigen, wer sie angezeigt und bearbeitet hat. Mit Dropbox Smart Sync können Benutzer auf ihre Inhalte auf ihren Computern zugreifen, ohne Speicherplatz auf ihren lokalen Festplatten zu belegen. Seine Versionshistorie ermöglicht es Benutzern, den Versionsverlauf der Datei anzuzeigen, mit dem bei Bedarf ältere Versionen abgerufen und abgerufen werden können. Das Ökosystem von Drittanbietern ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen zu erstellen, die eine Verbindung zu Dropbox und seiner DBX Developer-Plattform herstellen. (10.08.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dropbox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Dropbox Inc. (ISIN: US26210C1045, WKN: A2JE48, Ticker-Symbol: 1Q5, Nasdaq-Symbol: DBX) unter die Lupe.Dropbox habe am Donnerstagabend die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht veröffentlicht, die Erwartungen der Analysten übertroffen hätten. Nachbörslich sei der Aktienkurs allerdings auf das Niveau des ersten Handelstages zurückgefallen.Grund für das nachbörsliche Minus sei der Weggang des COO Dennis Woodside gewesen - ohne die Ernennung eines Nachfolgers. Woodside sei vor knapp fünf Jahren zu Dropbox in einer Zeit gekommen, in der das junge Unternehmen seine dynamisch wachsende Nutzerzahl in ein profitables Geschäftsmodell habe eingliedern müssen. Daneben sei der ehemalige COO federführend beim Börsengang und damit eine entscheidende Figur des heute über 50 Millionen Nutzer und 1.800 Angestellte umfassenden Unternehmens gewesen."Der Aktionär" habe sich entschieden, aufgrund der starken Konkurrenz am Cloudspeicher-Markt die Dropbox-Aktie nach dem Börsengang nicht auf die Empfehlungsliste zu nehmen. Die Q2-Zahlen würden aber zeigen: Dropbox könne seinen Wachstumskurs erneut bestätigen. Bis wieder Stabilität in die Unternehmensführung einkehre bleibe die Aktie vorerst ein interessanter Wert für die Watchlist, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2018)Börsenplätze Dropbox-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dropbox-Aktie:27,91 Euro -6,59% (10.08.2018, 11:03)