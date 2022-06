Tradegate-Aktienkurs Dropbox-Aktie:

Kurzprofil Dropbox Inc.:



Dropbox Inc. (ISIN: US26210C1045, WKN: A2JE48, Ticker-Symbol: 1Q5, NASDAQ-Symbol: DBX), am 8. Mai 2007 gegründet, ist ein Online-Unternehmen, das Online-Dateispeicher- und -freigabedienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet eine Dropbox-Collaboration-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Inhalte zu erstellen, darauf zuzugreifen, sie zu organisieren, zu teilen, zusammenzuarbeiten und zu sichern.



Zu den Erstellungsfunktionen gehören Dropbox-Papier und Doc-Scanner. Dropbox-Papier ermöglicht Benutzern das Co-Authoring von Inhalten, das Markieren von anderen, das Zuweisen von Aufgaben mit Fälligkeitsterminen, das Einbetten und Kommentieren von Dateien, Tabellen, Checklisten und Code-Snippets in Echtzeit. Der Doc-Scanner ermöglicht es Benutzern, Inhalt in Dropbox von Papierkopien zu erstellen. Sein Zugriff und Organisation umfassen Suche, reiche Vorschauen, Dropbox Smart Sync, Versionsgeschichte und Ökosystem von Drittanbietern. Suchfunktionen ermöglichen Benutzern, die Dateien und Ordner zu finden, die sie benötigen.



Die umfangreiche Vorschau ermöglicht es Benutzern, mit Dateien zu interagieren, z. B. Kommentieren, Kommentieren, Überprüfen, Präsentieren von Dateien und Anzeigen, wer sie angezeigt und bearbeitet hat. Mit Dropbox Smart Sync können Benutzer auf ihre Inhalte auf ihren Computern zugreifen, ohne Speicherplatz auf ihren lokalen Festplatten zu belegen. Seine Versionshistorie ermöglicht es Benutzern, den Versionsverlauf der Datei anzuzeigen, mit dem bei Bedarf ältere Versionen abgerufen und abgerufen werden können. Das Ökosystem von Drittanbietern ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen zu erstellen, die eine Verbindung zu Dropbox und seiner DBX Developer-Plattform herstellen. (03.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dropbox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Dropbox Inc. (ISIN: US26210C1045, WKN: A2JE48, Ticker-Symbol: 1Q5, NASDAQ-Symbol: DBX) unter die Lupe.Die Bewertung vieler Tech-Werte sei in den vergangenen Wochen ordentlich zurückgekommen, was nun die ersten Schnäppchenjäger anlocke. Doch auch für strategische Käufer seien viele potenziellen Übernahmeziele wieder interessanter geworden - und laut einem aktuellen Medienbericht sei Dropbox eines dieser potenziellen M&A-Ziele.TheDeal.com berichte, dass an Dropbox eine Beratungsfirma herangetreten sei, die sich nach nicht öffentlich zugänglichen Informationen für einen potenziellen Käufer erkundigt habe. Die Aktien des Cloud-Storage-Anbieters seien daraufhin im frühen US-Handel rund 8 Prozent nach oben geklettert.Bezüglich Dropbox seien immer wieder Übernahmegerüchte kursiert, seitdem der aktivistische Hedgefonds Elliott Management von Paul Singer vor einem Jahr beim Tech-Konzern eingestiegen sei. Zuletzt habe RBC-Analyst Rishi Jaluria geschrieben, dass Dropbox ein geeigneter Übernahmekandidat für Adobe oder Salesforce.com ( ISIN US79466L3024 WKN A0B87V ) sei.Salesforce falle jedoch als potenzieller Käufer aus. Denn CEO Marc Benioff habe zwar im Rahmen des Earnings-Calls am Dienstag zugegeben, dass die Bewertungen einiger Firmen im Zuge des Abverkaufs bereinigt worden seien. Salesforce konzentriere sich nach den Übernahmen von MuleSoft, Tableau und Slack erst einmal auf die Integration der Zukäufe und pausiere mit seinen großen M&A-Aktivitäten, so Benioff. Microsoft oder Apple , so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Dropbox-Aktie: