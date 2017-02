Tradegate-Aktienkurs Drillisch-Aktie:

41,595 EUR -0,54% (09.02.2017, 20:02)



ISIN Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol Drillisch-Aktie:

DRI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drillisch-Aktie:

DRHKF



Kurzprofil Drillisch AG:



Die Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF) mit Sitz in Maintal (Hessen) entwickelt innovative Mobilfunkprodukte mit Mehrwert - transparent, preisführend und mit einem zertifizierten Kundenservice.



In den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Telecom GmbH, MS Mobile Services GmbH und eteleon AG ist das operative Geschäft der Drillisch-Gruppe gebündelt. Mit einer mehr als 25-jährigen Erfahrung als Mobilfunk-Service-Provider (MSP) und Mobile Virtual Network Operator (MVNO) bietet Drillisch individuell auf die Wünsche seiner Kunden zugeschnittene Mobilfunk-Dienstleistungen und -Produkte auf der Basis von standardisierten und entbündelten Vorleistungen der Mobilfunk-Netzanbieter Telefónica Germany GmbH & Co. ("O2") und Vodafone GmbH ("Vodafone") an.



Die hundertprozentige Tochtergesellschaft IQ-optimize Software AG entwickelt und vermarktet innovative Software-Dienstleistungen zur Optimierung von Geschäftsprozessabläufen in Unternehmen und steht für die IT-Kompetenz in der Gruppe. (09.02.2017/ac/a/t)







Maintal (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Drillisch AG sichtbar aus:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP attackieren die Aktien des Mobilfunk-Anbieters Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF).Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hatte am 26.01.2017 seine Shortposition in den Drillisch-Aktien von 0,49% auf 0,50% angehoben. Am 08.02.2017 wurde das Short-Engagement in den Drillisch-Aktien deutlicher von 0,50% auf 0,60% erhöht.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Drillisch AG:0,83% Myriad Opportunities Master Fund Limited (12.09.2016)0,80% BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (11.08.2016)0,72% Arrowgrass Capital Partners LLP (16.09.2016)0,60% Marshall Wace LLP (08.02.2017)0,50% Systematica Investments Limited (06.12.2016)0,50% Oxford Asset Management (25.04.2016)0,49% WorldQuant, LLC (02.01.2017)0,49% BlueCrest Capital Management Limited (30.11.2015)Börsenplätze Drillisch-Aktie:Xetra-Aktienkurs Drillisch-Aktie:41,63 EUR -0,17% (09.02.2017, 17:35)